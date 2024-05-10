وطن النهار

قضت محكمة الأحداث برئاسة القاضي فهد العوضي بحبس طالب بالصف العاشر 5 سنوات لانضمامه إلى تنظيم داعش ومحاولة تفجير حسينية في مبارك الكبير، في حين برأته المحكمة من تهمة الإضرار بمصالح البلاد.



ويذكر أن الطالب أنكر أمام المحكمة قيامه بأي خطوات عملية لتنفيذ مخططه، كما نفى وجود أي متفجرات بحوزته، مشيراً إلى أنه لم ينتقل لمرحلة التنفيذ. وكانت النيابة اسندت للمتهم أنه في غضون الفترة من يناير ???? حتى ?? فبراير ???4 - باشر نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.



واشترك في جماعة محظورة غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ودعا الآخرين للانضمام لتلك الجماعة المحظورة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضافت: إنه نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وبوسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن منظمة إرهابية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وروج لأفكارها وكيفية صناعة الأجهزة المتفجرة وأدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وقالت: انه دعا علناً عن طريق وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر من خلال برنامج التواصل الاجتماعي التلغرام بطريق الكتابة إلى اعتناق مذهب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في الكويت، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما تدرب على صناعة المفرقعات والمتفجرات قاصداً من ذلك استعمالها في غرض غير مشروع وهو تفجير جامع القدس بمنطقة مبارك الكبير بدولة الكويت، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



ودعا وحض علناً عن طريق وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع المذهب الشيعي وإثارة الفتنة الطائفية، ونشر أفكار داعية إلى تفوق مذهب ديني على أخر وحرض على عمل من أعمال العنف ضد المذهب الأنف، ونشر وتداول مواد مرئية ومسموعة عبر برنامجي التواصل الاجتماعي ( التلغرام والواتساب)، تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أعمال عنف ضد ذلك المذهب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وزادت النيابة قائلة: انه طعن وعاب علناً وفي مكان عام وفي مكان يستطيع فيه سماعه ورؤيته من كان في ذلك المكان عن طريق القول والكتابة والصور وبوسيلة من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق وسلطة وذات الأمير بأن نشر المقطع - المبين بالأوراق عبر برنامج التواصل الاجتماعي السناب شات ونشر العبارات المبينة بالأوراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وردد العبارات المبينة بالأوراق أمام رجال أمن الدولة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أساء عمداً استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بأن ارتكب بها الجرائم موضع التهم الأنفة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

