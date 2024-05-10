وطن النهار

أكد مدير مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف الدكتور عبدالله الشريكة أهمية المشاركة في مؤتمر الدوحة الـ15 لحوار الأديان المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال لـ (كونا): إن المؤتمر يسهم في تبيان دور الأديان في تعزيز دور الاسرة وتماسكها وحماية الانسان من السلوكيات المنحرفة التي ترفضها الشريعة الإسلامية والقوانين والفطرة البشرية السوية.



وأكد على الحرص في ابراز دور الكويت في قضية الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع وبين مكونات الأديان في الكويت وان الجميع يتمتع بحقوقه التي أقرها له الشرع وكذلك القوانين الكويتية ما ساهم في المحافظة على التماسك المجتمعي في الكويت.



وقال إن الكويت بلد الإنسانية يعيش فيها الإنسان بكرامة ورخاء وأمن وأمان مشيرا الى ان مثل هذه المؤتمرات لها ثمرة مفيدة للمختصين في التعاون على الخير وأن هذا الامر يحث عليه الإسلام حتى مع غير المسلمين.



وأوضح أن التعاون مع غير المسلمين في مثل مكافحة آفة المخدرات ومحاربة مثل هذه الابتلاءات وكل من يسعى الى تدمير البلدان ومقدراتها يعد تعاونا محموداً يحث عليه الشرع الحنيف. معرباً عن شكره للقائمين على المؤتمر ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان.



وانطلقت أعمال مؤتمر الدوحة الـ15 لحوار الأديان يوم الثلاثاء بعنوان الأديان وتربية النشء في ظل المتغيرات الأسرية المعاصرة بمشاركة علماء وقادة دينيين وباحثين وأكاديميين ومتخصصين في قضايا التنمية الأسرية والاجتماعية.

