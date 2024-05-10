وطن النهار

استقبل محافظ الجهراء حمد الحبشي أمس السفير الهندي لدى الكويت آدرش سويكا، حيث تبادل الطرفان الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة.

واتفق الجانبان على تنظيم معارض غذائية وأخرى لمواد البناء في مدينة المطلاع خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

من جانبه قال السفير سويكا: إن افتتاح مكتب للسفارة في الجهراء يهدف للتسهيل على اهالي المحافظة فيما يتعلق باجراءات استقدام العمالة الهندية، وكذلك لخدمة أبناء الجالية.

وفي سياق متصل، بحث الحبشي خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين، اللواء فيصل الجزاف، والوفد المرافق، سبل التعاون وتعزيز العمل المشترك في مجالات متعددة.

وأكد أهمية التعاون ومكافحة الظواهر السلبية الغريبة على المجتمع، إضافة إلى الاستفادة من خبرات الضباط المتقاعدين في مجال الأمن المجتمعي.

