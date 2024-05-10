وطن النهار

نفذ فريق الطوارئ والتدخل السريع في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير حملة على مناطق المحافظة للتأكد من لوائح ونظم البلدية.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بأن مفتشي فريق الطوارئ في بلدية مبارك الكبير قاموا بتوجيه 86 إنذار حجب رؤية، وتم التعاون مع اصحاب المنازل بالاشتراطات المطلوبة، وفي حال عدم التعاون تتم الإزالة من قبل البلدية وتتم مخالفتهم، وهذه الحملة مستمرة لمدة شهرين على نطاق المحافظة?.

ونفذت فرق إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية حملات ميدانية في نطاق المحافظات خلال مايو الحالي تحت شعار «رخّص إعلانك» للكشف على سريان تراخيص اعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحال والاعلانات.

وأسفرت الحملة الثانية التي تمت بمحافظة حولي عن تحرير 13 مخالفة، تنوعت ما بين عدم تجديد الاعلان وإقامة اعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص، وإضافة اعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص، واستغلال مساحات وساحات بدون ترخيص من البلدية وعدم صيانة الاعلان بمنطقة حولي.

