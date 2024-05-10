وطن النهار

دعا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية الى التقيد بالقوانين واللوائح والنظم وتجنب الوقوع في المخالفات التي من شأنها تعرضهم للمساءلة القانونية.



وقال في بيان: إنه من الضروري الالتزام بكل القوانين المنظمة والعمل على كل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار المجتمع وازدهاره والبعد عن كل ما قد يؤدي الى نشر الفرقة وتفكيك المجتمع او التأثير على صورته في الداخل والخارج.

وأكد أنه على تنسيق كامل مع وزارة الداخلية وجهات الدولة لضمان التزام الجميع بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة.

