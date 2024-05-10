وطن النهار

شاركت قوة الاطفاء العام في المنتدى الدولي الثاني لخدمات الرقمنة الذي تنظمه الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ويتضمن المنتدى 3 ورش عمل و12 محاضرة حول أحدث النظم والتطورات في موضوعات الذكاء الاصطناعي وخدمات الرقمنة، حيث تم بحث ومناقشة آخر المستجدات والتطورات العالمية في هذا المجال الذي يعد من أولويات قوة الإطفاء العام.

من جهة أخرى تمكن رجال قوة الاطفاء من اخماد حريق اندلع في عمارة بمنطقة السالمية من دون وقوع اصابات تذكر وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

وفي التفاصيل أنه بقيادة مباشرة من رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد سيطرت فرق الإطفاء على حريق سرداب في عمارة بمنطقة السالمية، حيث باشرت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده من دون وقوع أي إصابات تذكر.

