وطن النهار

احتفلت مبرة إبراهيم البغلي بالنسخة الثانية عشرة لجائزة الابن البار التي يشارك فيها طلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2023/2024 وذلك بتكريم 89 فائزاً من الطلاب والطالبات، خلال الحفل الذي اقيم تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



واستهل الحفل بكلمة لراعي الجائزة رئيس مجلس ادارة مبرة البغلي للابن البار ألقاها بالانابة عنه نائب رئيس مجلس الادارة رائد البغلي مرحباً بالحضور متمنياً للجميع التوفيق والسداد لخدمة الكويت.



وقال: تشرفت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار برعاية جائزة البغلي للابن البار أحد المشاريع الخيرية والتطوعية للمبرة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007م وحتى النسخة السابعة عشرة منها في عام 2023م، الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا، ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي والتربوي بدولة الكويت من خلال رعايتنا للجائزة والتي تم تنظيمها للعام الدراسي الثاني عشر على التوالي وتم توجيه مسابقاتها لطلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2023/2024.



واكد ان المبرة تعتبر من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر مجتمعه ووطنه عن طريق تنفيذ بعض المشاريع والمسابقات التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق أهداف عدة تعود بالنفع على جميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي.



شخصية متزنة



وأضاف ان تنظيم المبرة لمسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية في نسختها الحالية يؤكد دورها ومساهمتها في تعزيز وتأكيد سياسة وفلسفة وزارة التربية ودعم الإجراءات التي اتخذها وزير التربية وزير التعليم العالي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالبرامج والأنشطة التربوية الموجهة للطلبة بما يعود عليهم بالنفع العام، ويسهم في تحقيق أهداف مسارات التربية في هذا الجانب، وبتكوين الشخصية المتزنة من خلال التنوع بالأنشطة والبرامج، ومنها المساهمة في خلق بيئة تعليمية مناسبة لتجنب المتعلمين العبء الدراسي والضغط النفسي، مؤكدين على أهمية تعزيز وتنمية فضيلة البر في المجتمع الطلابي.



واكد البغلي حرص مجلس إدارة المبرة على استمرارية المبرة في تعزيز برامج الشراكة المجتمعة مع وزارة التربية، حيث تم تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بالتنسيق مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة والتوجيه الفني العام للغة العربية وإدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية بهدف ترسيخ الخلق الإسلامي السامي وقيم الآباء والأجداد لدى الطلبة، وتنمية روح التعاون والاتجاهات والسلوكيات الايجابية لديهم، ونشر ثقافة التطوع وتحفيز الطلبة.



تعزيز القيم



بدورها، أعربت ممثل وزير التربية الوكيل المساعد للتنمية والانشطة مريم العنزي، عن سرورها بحضور الحفل المتميز لتكريم كوكبة من أبنائنا الطلاب والطالبات من الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار للعام الدراسي 2023/2024، لنؤكد في هذا التكريم على أهمية دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم وتنفيذ الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية لصالح أبنائنا في المجتمع الطلابي ولخدمة جميع شرائح وأطياف المجتمع.



وأشادت بالجهود التي تقدمها مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار لترسيخ القيم التربوية، والمنطلقة من مسؤولياتها الأدبية والتزاماتها بالمبادئ الإنسانية، والمستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، ونصوص دستورنا الوطني، ومن قيمنا العربية الأصيلة، في تنفيذ توجهات دولة الكويت، ووزارة التربية تجاه القضايا التربوية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة في تعزيز قيم البر بالوالدين والإحسان لكبار السن وبر الوطن.



وقالت: انه انطلاقاً من مسؤولياتنا الأدبية والاجتماعية في وزارة التربية تجاه القضايا المتعلقة في تعزيز فضيلة بر الوالدين ورعاية كبار السن، وإيمانا منا بأهمية تفعيل برامج الشراكة المجتمعية مع مختلف شرائح وأطياف المجتمع، تمت رعاية مشروع جائزة البغلي للابن البار منذ العام الدراسي 2012/2013م وحتى العام الدراسي الحالي في نسختها الثانية عشرة، والتي ساهمت في توجيه البرامج والأنشطة لبر ورعاية وخدمة كبار السن، من خلال هذا المشروع التطوعي، والذي يستحق أن نسجل له بكل فخر واعتزاز، تقديرنا للإنجازات التي حققها طوال السنوات، مما يؤكد بأن مسيرة العمل التربوي والاجتماعي في الكويت، تسير على الخطى والركائز التي تم ترسيخها في هذا البلد المعطاء و التي تدعو إلى الارتياح والاطمئنان.



وتقدمت بالتهنئة لجميع الطلبة الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار للعام الدراسي، لجميع مديري المدارس، والمعلمات والمعلمين الذين تم تكريمهم تقديراً لعطائهم المتميز. كما توجهت بالشكر لمبرة إبراهيم طاهر البغلي على دعم رسالة وزارة التربية عبر تنفيذ فعاليات جائزة الابن البار للسنة الثانية عشرة على التوالي. كما أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لفعاليات الجائزة، لما يقدمونه من عطاء متواصل.



من جانبها، تقدمت احدى الطالبات الفائزات، بخالص الشكر لراعي الجائزة إبراهيم طاهر البغلي على الروح العالية والأرْيَحيّة في تحمله للمسؤولية تجاه المجتمع وأبنائه، ولدوره الريادي في تعزيز قيمة البر بالوالدين لدى أبناء الجيل، ولهذه المبادرة السنوية الطيبة، التي تلقى إقبالاً واهتماماً متزايداً عاماً بعد عام، وتغرس البهجة في قلوب الجميع، وتؤكد طبيعة المجتمع الكويتي، الذي جُبِل على الاحترام والأدب وتوقير الكبير.

