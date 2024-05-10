وطن النهار

تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د. علي الزعبي، أقام قسم العلوم السياسية حفل تكريم للدكتور حامد العبدالله بمناسبة تقاعده بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء العلمي والمجتمعي، بحضور أعضاء هيئة التدريس من قسم العلوم السياسية وطلاب وطالبات الكلية، وذلك في قاعة الخطوط الجوية الكويتية.



بداية رحب الزعبي بالدكتور حامد العبدالله متقدماً اليه بالشكر الجزيل على ما قدمه من جهد كبير في نهضة هذه الكلية بصورة عامة وقسم العلوم السياسية على وجه الخصوص.

ووجهت القائمة بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية د. هيلة المكيمي رسالة للدكتور حامد بمناسبة تقاعده من القسم العلمي وبعد مسيرته المعطاءة المتميزة، متمنية له التوفيق والسداد في مسيرته القادمة.



من جانبها، قالت د. وفاء العرادي من قسم العلوم السياسية مهنئة: قيل في المعلم من علمني حرفاً صرت له عبداً، والإتقان والشغف وحسن الخلق والتواضع المشهود في المؤسسة الأكاديمية والمؤسسات الأخرى، آملة أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقاعد مليئة بالصحة والسعادة والاستمرارية في الإنجاز.



وشارك في الكلمات كل من أعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية د. عبدالرضا أسيري ود. عبدالله سهر، وبمشاركة د. فيصل بوصليب، ود. حسن جوهر ود. إبراهيم الهدبان، وأيضاً سحر العلي مدرسة مساعدة متقاعدة من العلوم السياسية.

