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تفاعل جمهور مركز اليرموك الثقافي مساء أول من أمس (الاربعاء) مع فرقة الفنان فاضل كنكوني التي قدمت فن (الهبان) من بر فارس ومزجته بأغان تراثية وكويتية في أمسية ضمن الموسم الثقافي لدار الآثار الاسلامية.

ورافقت نغمات (الهبان) وإيقاعات الطبول فقرات من الفن التراثي منها (الدواري والخميري والليوة والنقازي) وارتفعت ايادي اعضاء الفرقة في (رقصة المناديل) ليكتمل جمال الامسية بالايقاع والصوت والرقص وسط فرحة الجمهور الذين عبروا عنها بتصفيقهم المتواصل.

وقال رئيس الفرقة فاضل كنكوني على هامش الامسية ان فرقته تشارك بشكل دوري في فعاليات مركز اليرموك الثقافي وضمن دورات الموسم الثقافي للدار، مشيدا بدور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لرعايتهم الفن والفنانين.

يذكر أن أصول موسيقى الهبان تنحدر من جنوب ايران وتعني بالفارسية (القربة) وهي اسم الآلة وكذلك اسم الرقصة التي يطلق عليها ايضا رقصة المناديل.

وآلة (الهبان) عبارة عن قربة تصنع من جلد الماعز بعد نزع الشعر عنها وفي فوهتها مزمار ينفخ فيها فتصدر أصواتا موسيقية عذبة تشبه في شكلها وطريقة النفخ موسيقى القرب الاسكتلندية المعروفة.

وينفخ عازف الهبان في فوهة خشبية في طرف الآلة ليملأ القربة بالهواء ومن ثم يتحكم بإخراج الهواء من خلال استخدام اصابعه في فتح او اغلاق الثقوب في الانبوبة ليصدر نغمات متنوعة.

