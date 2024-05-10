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افتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب معرض «روح الطبيعة» للفنانة التشكيلية الكويتية لينا حجازي في قاعة الفنون في ضاحية عبدالله السالم ويستمر حتى 14 مايو الحالي ويرمز بلوحاته الى ديمومة الطبيعة والخطر المحدق بالبيئة.

وقالت الفنانة حجازي على هامش افتتاح المعرض انها تشارك بـ42 لوحة مستخدمة ألوان الاكريلك والزيت لتسلط الضوء على جمال الطبيعة وأهمية المحافظة عليها من جراء الكوارث الطبيعية واحتراق الغابات في العالم.

وأضافت أنها تسعى الى عرض لوحاتها لعشاق الفن والطبيعة، فضلا عن أن المعرض يعد فرصة لاصحاب المواهب والمبتدئين بعالم الرسم للنظر الى الاشياء بمنظور مختلف وجديد للاستفادة منها.

واعربت عن شكرها وتقديرها للمجلس الوطني على دعمه المعرض وتسخير جميع الامكانات لنجاحه، مثمنة حرصه على طباعة كتيب خاص عن لوحات «روح الطبيعة» للتعريف بالمعرض للجمهور.

