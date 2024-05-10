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بالتزامن مع اقامة الفعاليات الثقافية التي تشهدها البلاد خلال الآونة الاخيرة أقامت «مكتبة تكوين» ورشة تدريبية وتعليمية لكتابة الرواية بحضور ومشاركة مجموعة كبيرة من الطلبة المستجدين والشباب تحت اشراف الروائي والشاعر الدكتور محسن الرملي، في خطوة للتعرف على المواهب الابداعية وتنمية قدرات الجيل الحديث في مجال كتابة الرواية والتعرف على الطاقات عند الشباب الكويتي والذي يمتلك رغبة كبيرة للدخول الى عالم كتابة الروايات والشعر.

وأعرب الرملي في تصريح خاص لـ «النهار» على هامش الفعالية عن سعادته لزيارة الكويت والالتقاء بمجموعة كبيرة من محبي الروايات والكتب الثقافية، وقال: «سبق ان زرت دولة الكويت سابقا ومن ضمنها الزيارة التي كانت للاحتفاء بمجلة العربي، وخلال هذه الزيارة قمنا باقامة ورشة تدريبية في مجال كتابة الرواية بالتعاون مع مجلة (تكوين) لان الرواية أصحبت في يومنا هذا الفن الاول في العالم وهناك اهتمام خاص وكثير من قبل الشباب في الكويت لتعلم هذا الفن واقامة الورشة كانت مفيدة لي بشكل كبير حيث تعرفت على جديد النشاطات الروائية في الساحة الكويتية والتعرف على الاصدارات الجديدة، حيث كانت زيارة ثقافية وأدبية ناجحة بامتياز».

وأضاف: «ان تقييمنا للوضع الروائي والادبي في الكويت وبقية دول الخليج يعتبر في مستوى راقٍ جداً، وهناك العديد النشاطات الثقافية تقام في الكويت وأيضا الوجوه الادبية تمكنت من تطوير طاقاتها، حيث نرى أن أسماء الادباء والمفكرين الكبار في الكويت ودول الخليج قد زادت خلال العقود الاخيرة وهؤلاء الادباء لهم نشاط متميز على المستوى العالمي ويسرني أيضا بأن الجهات الثقافية بدول الخليج تتيح المجال والمناخ المناسب لمبدعيها، حيث في النهاية فإن من يمثل صورة البلد هم المبدعون والناس في الدول الاخرى تهتم بشكل خاص بالادب والثقافة، والادب هو أفضل وسيلة للتعرف على ثقافة أي شعب».

وأوضح الرملي: «نستطيع القول بأن الادب هو شهادة على الواقع وعلى الثقافة الحقيقية ولهذا فقد سررت بشكل كبير حيث لاحظت الاهتمام الكبير من قبل دولة الكويت بالنشاط الادبي، لان الادب أفضل وسيلة لدعم الثقافة الوطنية وبامكان الشباب وأبناء البلد التمركز على طاقاتهم وما لديهم من امكانات».

وأضاف: «ان من أهم الخطوات الايجابية التي لاحظناها في الكويت هي التركيز على نشاط دور نشر جديدة في البلاد خلال السنوات الاخيرة ودعم الشباب لخلق أسماء جديدة في المجال الابداعي، ونؤكد بأننا نعيش حاليا طفرة ثقافية كبيرة في البلدان العربية والخليجية على الصعيد الروائي لم نشهد له مثيلا في السابق، حيث كانت لدينا في العقود الماضية أسماء قليلة لامعة في العالم العربي على الصعيد الروائي اما الآن فنرى أن الامكانات قد تتطورت بشكل كبير وهناك وجوه شابة أثبتت جدارتها في كافة المجالات الادبية، وتصدر الان في العالم العربي أكثر من 1500 رواية سنوياً وفيها أعمال متنوعة تتحدث عن مواضيع عدة».

وحول رأيه بشأن الارتباط بين الاعمال الادبية العربية والاجنبية، قال الرملي: « ان تواصل المبدعين والوجوه الادبية والثقافية مع الاعمال الادبية الاجنبية له أهمية كبيرة وزاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة، والكثير من الادباء العرب يسافرون الى البلدان الاجنبية ويتقنون لغات جديدة وكل هذه الامور تصب في مصلحة تطوير الادب العربي والتعرف على الثقافات والافكار والرؤى في بلدان عدة».

و أردف: «من الخطوات الايجابية الاخرى التى نشهدها في العالم العربي خلال السنوات الاخيرة هي التركيز على ترجمة الكتب والاعمال الادبية الشهيرة باستمرار وبسرعة كبيرة، وكانت هذه الخطوة تستغرق وقتا كبيرا خلال العقود السابقة وكل هذه الخطوات تدل على التطور الذي نعيشه اليوم في عالم الادب العربي». واوضح الرملي: «ان ظرفنا الابداعي والادبي تطوير بشكل كبير في البلدان العربية وبمساعدة السوشيال ميديا أصبحنا نتعرف بشكل أسهل على ما هو جديد بهدف تطوير امكاناتنا».

وحول رأيه بشأن الاعمال الادبية في مجال الشعر بالعالم العربي، قال الرملي: «ان الشعر يواجه بعض العوائق وهي نسبة البيع في السوق، الا أن الشعر يبقى روح الادب ولن ينتهي، ونستطيع القول إن اللغة العربية والذهنية العربية هي شعرية، والاشكاليات ان المحيط لا يساعد وأغلب الجمهور لا يزال يتعامل مع الشعر الكلاسيكي، ومن ناحية أخرى، نرى الاقبال بشكل كبير على الشعر العربي في الدول الاجنبية حيث يترجم الى لغات أخرى وهناك حضور لافت للشعراء العرب في مهرجانات عدة دولية وعالمية».

