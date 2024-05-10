عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي امس قطاع غزة في وقت حذرت فيه الولايات المتحدة للمرة الأولى بوقف بعض إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في حال شنت هجوما واسعا على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين عند الحدود مع مصر.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع محطة سي ان ان الإخبارية الأميركية قتل مدنيون في غزة جراء ذخائر أميركية محددا للمرة الأولى شروطا لتوفير المساعدة العسكرية لإسرائيل الحليف الكبير للولايات المتحدة. وأضاف بايدن إذا دخلوا (الإسرائيليون) إلى رفح فلن أزودهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضد مدن.

وتابع لن نسلمهم الأسلحة والقذائف المدفعية التي استُخدمت حتى الآن في الحرب الدائرة في قطاع غزة.



وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن واشنطن علقت بالفعل إرسال شحنة قنابل لإسرائيل في ضوء معارضتها لعملية عسكرية كبيرة في رفح جنوب قطاع غزة، وتحدث في الوقت ذاته عن الأهداف الحالية لأميركا في منطقة الشرق الأوسط.



واكد خلال جلسة بمجلس الشيوخ يجب ألا تشن إسرائيل عملية عسكرية في رفح دون خطة تأخذ في الاعتبار أمن وسلامة المدنيين. نريد رؤية إسرائيل تنفذ عمليات أكثر دقة في غزة. وقال نراجع حاليا بعض شحنات المساعدات الأمنية لإسرائيل في سياق الأحداث الجارية برفح.



وبعيد منتصف ليل الاربعاء الخميس أفادت مصادر بحصول قصف مدفعي كثيف لرفح في أقصى جنوب قطاع غزة المحاصر. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه شن ضربات على مواقع لحماس في وسط قطاع غزة الذي يشهد حربا متواصلة منذ سبعة أشهر.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال امس إن العملية الواسعة في رفح تم وقفها حتى الآن. وأضافت أن إسرائيل لن تتمكن من تجاهل تهديد بايدن.

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن (81 عاما) بصورة علنية شروطا للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل ضمان حماية إسرائيل بواسطة القبة الحديدية.

وأضاف بايدن أنه حذر بوضوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب من أنهم لن يحظوا بدعمنا إذا دخلوا إلى المراكز السكانية، لكنه أكد أن إسرائيل لم تتجاوز بعد الخط الأحمر بشأن رفح.



في سياق متصل، قال بايدن إن إدارته تعمل مع الدول العربية المستعدة للمساعدة في إعادة الإعمار في قطاع غزة، والمستعدة للمساعدة في الانتقال لحل الدولتين.

وبشأن الحراك الطلابي الذي عم الجامعات الأميركية، قال بايدن وصلتني رسالة الطلاب، وهناك حق مشروع في التظاهر، ولكن لا يجوز استخدام خطاب الكراهية وتهديد طلاب يهود.

