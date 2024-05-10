عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: نقلت هيئة البث الإسرائيلية، امس عن مسؤول إسرائيلي بارز لم يذكر اسمه، قوله إن القرار الأميركي بحجب الأسلحة عن إسرائيل بسبب خططها الهجومية في رفح قد يجبر إسرائيل على تغيير خططها العملياتية.



واضاف المسؤول، الذي لم تذكر الهيئة اسمه، أن إسرائيل قد تضطر إلى قيادة اقتصاديات التسلح بمعنى الحفاظ على الذخيرة لديها لضمان عدم نفادها. ويتناغم هذا التعليق مع تصريح الرئيس السابق للإنتاج والمشتريات الدفاعية في إسرائيل، الذي رفض الادعاء بأن إسرائيل تستطيع التعامل من دون أسلحة أميركية. وقال المسؤول السابق إن إسرائيل مضطرة للحصول على أسلحة من مكان آخر.



ولوح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بورقة أصوات اليهود بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تعليق إرسال الأسلحة إلى تل أبيب. وأضاف هناك العديد من الأميركيين اليهود الذين صوتوا للرئيس وللحزب الديمقراطي، والآن هم مترددون.

وقال إردان، في حديثه لإذاعة مكان الإسرائيلية، إن التصريح المثير لبايدن صعب ومخيب للآمال للغاية،



في السياق ذاته أعرب مسؤولون إسرائيليون كبار عن إحباطهم العميق من إدارة بايدن بسبب قرارها إيقاف شحنة الأسلحة مؤقتاً، محذرين من أن هذه الخطوة قد تعرض مفاوضات الرهائن للخطر، حسبما قال مصدران مطلعان على هذه القضية لموقع أكسيوس.

وقالت المصادر إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بأنها منزعجة ليس فقط من قرار تعليق الشحنة، ولكن أيضاً من قرار تسريبها إلى وسائل الإعلام.



من جهتها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بارز ردا على تهديد بايدن، قوله إن إسرائيل لديها ما يكفي من الوسائل لدخول رفح دون المساعدات الأميركية فيما نقلت صحيفة إسرائيل هايوم عن مسؤول إسرائيلي كبير بأن على إسرائيل احتلال مدينة رفح كي نظهر للعالم أن إسرائيل ليست محمية أميركية، حسب وصفه.

