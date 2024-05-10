عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي انتهى في الأيام الأخيرة من بناء 4 قواعد عسكرية على طول ممر يعرف باسم نتساريم، يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، لافتة إلى أن القواعد تتيح إقامة دائمة لمئات الجنود.



وقالت الصحيفة في تقرير لها إن القواعد تتيح الإقامة لمئات الجنود، الذين ينتمون الآن إلى لواءين احتياطيين وإن بعض هذه القوات ستكون مسؤولة أيضا عن تأمين بناء الرصيف البحري من قبل الجيش الأميركي على ساحل القطاع، لإيصال المساعدات الإنسانية.



وفي مارس الماضي أظهرت صور أقمار اصطناعية أن الجيش الإسرائيلي شرع ببناء طريق يقسم قطاع غزة إلى قسمين انتهاء بساحل البحر المتوسط، وفقا لشبكة سي إن إن الأميركية.



وقالت الشبكة حينها إن صورة التُقطت في السادس من مارس، أظهرت أن الطريق الذي كان قيد الإنشاء منذ أسابيع، يمتد الآن حوالي 6 كيلومترات من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر القطاع، ويقسمه إلى قسمين، ويعزل شمال مدينة غزة عن بقية القطاع. وانتشرت تسمية الممر بـنتساريم في إسرائيل، بناء على مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة، حملت نفس الاسم.

