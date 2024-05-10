عربيات ودوليات

رفح - الوكالات: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا امس بأن حوالى 80 ألف شخص فروا من رفح خلال ثلاثة أيام منذ كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.



وقالت الأونروا على منصة إكس منذ تكثفت عملية القوات الإسرائيلية العسكرية في السادس من مايو، فر حوالى 80 ألف شخص من رفح، بحثا على مكان آخر للجوء إليه، محذرة من أن خسائر هذه العائلات لا تُحتمل. لا يوجد مكان آمن.



كما حذر نائب مدير الوكالة الأممية، سكوت أندرسون، من نفاد ما لديها من حصص غذائية في غزة بحلول اليوم وأشار إلى أن مخزونات الوقود لدى الأونروا في القطاع تتآكل أيضا، وفق ما نقل عنه موقع بوليتيكو. ووصف سكوت ما تخطط له إسرائيل من اجتياح لرفح في أقصى جنوب غزة بالمأساة.



وقال إن المدينة التي تسع اليوم 1.4 مليون شخص جلهم من النازحين من شمال غزة تمثل الآن كارثة تتشكل ببطء.

إلى ذلك، اعتبر أن أي وصف تقدمه إسرائيل لما تنفذه على الأرض في رفح يجافي الواقع الميداني.



في غضون ذلك ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 34904 شهيدا غالبيتهم من المدنيين منذ 7 أكتوبر وفق ما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، مشيرة في بيان الى انه وصل للمستشفيات 60 شهيدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي العنيف على رفح جنوب قطاع غزة، وفي حين تشهد الأحياء الشرقية للمدينة اشتباكات ضارية تتوغل آليات الاحتلال في حي الزيتون والمناطق المحيطة به في مدينة غزة.



بدوره حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح الحدودي يمنع الأمم المتحدة من إدخال الوقود، والذي من دونه ستتوقف كل العمليات الإنسانية، ويعيق أيضا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال غيبريسوس في تغريدة عبر منصة إكس إن كمية الوقود في مستشفيات جنوب قطاع غزة لا تكفي إلا لـ3 أيام فقط، مما يعني أن عملها قد يتوقف قريبا، مؤكدا أن أحد المستشفيات الثلاثة في رفح، وهو مستشفى يوسف النجار، بات خارج الخدمة بسبب العملية العسكرية في رفح.



ولا تزال التقارير المتضاربة تلقي بظلالها على الوضع الحالي في معبر كرم أبو سالم، بعد أن أغلق المعبر الحدودي الحيوي لإيصال المساعدات إلى غزة الأحد، بسبب هجوم صاروخي قريب أدى إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

وصرح المتحدث باسم هيئة معابر غزة، هشام عدوان امس أن المعبر مغلق لليوم الرابع على التوالي.

