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القدس المحتلة - الوكالات: كشف موقع واللا العبري، إن رؤساء المستوطنات في الشمال، قرروا إعلان قيام ما أسموه دولة الجليل والانفصال عن إسرائيل في ذكرى النكبة او يوم تأسيس دولة الاحتلال.



وأشار الموقع إلى أن رؤساء سلطات المستوطنات أعربوا عن غضبهم من تجاهل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ما يجري لهم جراء التصعيد المتواصل شمال فلسطين المحتلة، مع حزب الله، وحالة النزوح التي يعاني منها 80 ألف مستوطن منذ 7 أشهر، دون أمل في العودة إلى المستوطنات،



وأشار المسؤولون إلى أن أعضاء منتدى خط المواجهة قرروا إقامة دولة الجليل وتنفيذ انفصال أحادي وقالوا إن الخطوة ستكون مصحوبة بإجراءات إضافية سيتم الإعلان عنها.

ولفتوا إلى أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت إجابة نتنياهو خلال سؤال لعضو مجلس الحرب، بيني غانتس، حول ما إذا كان المستوطنون سيعودون إلى مستوطناتهم في الأول من سبتمبر، مع بداية العام الدراسي حيث قال ماذا سيحدث لو عادوا بعد أشهر قليلة من 1 سبتمبر؟.



وفجر سؤال نتنياهو التهكمي، غضب المستوطنين في الشمال، وقرروا إعلان إجراءات احتجاجية، وصلت إلى حد الإعلان عن مناقصة عامة لتحديد موقع لحكومتهم، وخلق بديل عن الحكومة الإسرائيلية.

