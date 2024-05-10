عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، امس قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب تطهير عرقي وعمليات قتل، مما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث ضد جماعة المساليت العرقية الإفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.



ونشرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها تقريراً من 186 صفحة بعنوان المساليت لن يعودوا إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، في إشارة إلى ما تتعرض له المجموعة العرقية غير العربية الأبرز في غرب دارفور.



ووثق التقرير، وفقاً لهيومن رايتس ووتش استهداف قوات الدعم السريع مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت، في موجات متواصلة من الهجمات في الفترة من أبريل إلى يونيو، وتصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر.



وحسب التقرير فإن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين، مشيرة إلى فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين أبريل وأواخر أكتوبر 2023، 75% منهم من الجنينة.



وأكدت المنظمة غير الحكومية أن استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية تأتي بهدف واضح، هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكل تطهيراً عرقياً.



ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية، تيرانا حسن، قولها، إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك.

