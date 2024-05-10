عربيات ودوليات

ترتبط جمهورية أذربيجان بعلاقات تاريخية متجذرة مع دولة الكويت على جميع الأصعدة. كما أن العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين وطيدة وعميقة في كل المجالات السياسية والثقافية والدينية وغيرها.



يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والكويت. نعتقد أن العلاقات الودية الصادقة القائمة بين رئيسي بلدينا ستساعدنا في توسيع علاقاتنا وتحقيق إنجازات جديدة في المستقبل القريب.

إنه لمن دواعي السرور أن العلاقات بين بلدينا تتطور اليوم على خط تصاعدي.



ويزداد عدد السياح الكويتيين الذين يزورون أذربيجان من سنة إلى أخرى. ويتعلق ذلك بتنفيذ اجراءات تأشيرة سهلة للمواطنين الكويتيين، وكذلك تنفيذ رحلات مباشرة بين باكو والكويت من قبل شركات طيران الجزيرة والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية الأذربيجانية أذال.



كما أقيمت بنجاح في مدينتي باكو والكويت أيام ثقافية بشكل متبادل وغيرها من التدابير الثقافية.

وفي مجال التعليم، يمكننا القول إنه حتى في القرن الماضي، خلال الحكم السوفييتي، درس الطلاب الكويتيون في أذربيجان. ويستمر هذا التقليد الجيد وهناك طلاب أذربيجانيون يدرسون في الكويت.

إن أذربيجان اليوم هي دولة رائدة في المنطقة، يقودها فخامة الرئيس السيد إلهام علييف الذي يواصل بنجاح المسار السياسي للقائد حيدر علييف.

فبعد أن استعادت أذربيجان استقلالها في عام 1991 كانت أول منظمة دولية انضمت إليها هي منظمة التعاون الإسلامي.



وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والكويت في عام 1994. وخلال هذه الفترة تم التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية حكومية بين البلدين، ولعب قادة دولتينا دوراً كبيراً في تطوير العلاقات بين بلدينا الصديقين.

وهكذا، في 13 ديسمبر 1994 التقى الزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف رحمه الله مع أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- أثناء زيارته للمغرب للمشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتالي تم إرساء العلاقات بين البلدين.



وتتعاون جمهورية أذربيجان ودولة الكويت بشكل وثيق على أساس ثنائي وكذلك في إطار منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة أوبك +.



ولد حيدر علي رضا أوغلو علييف في العاشر من مايو سنة 1923 من عائلة عاملة في مدينة نخجيوان التي انجبت لأذربيجان أدباء ومفكرين ومعماريين أثروا التاريخ الأذربيجاني بالعلم والمعرفة، وهو مؤسس دولة أذربيجان المستقلة والشخصية السياسية البارزة والذي وضع أسس العلاقات بين دولتي أذربيجان والكويت.



وقاد الزعيم القومي حيدر علييف أذربيجان السوفيتية في 1969-1982، حيث قام بتنفيذ برنامج واسع للإصلاحات في جميع مجالات الحياة من أجل تحويل أذربيجان إلى إحدى أكثر جمهوريات الاتحاد السوفيتي تقدماً.

إن مئات المباني السكنية والفنادق والمدارس والمستشفيات وقصور الثقافة التي تضفي اليوم جمالاً على العاصمة باكو، والمصانع والمؤسسات والمنشآت الصناعية الضخمة ومجمعات الإنتاج الكبيرة كانت نتيجة نشاط حيدر علييف الدؤوب وحبه للوطن الأم.



في ديسمبر من عام 1982 تم تعيين حيدر علييف في منصب النائب الأول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي.

وقد أولى حيدر علييف دائما أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الدول الإسلامية والتضامن الإسلامي.



كما اتخذ خطوات مهمة نحو ج السوفييتي ذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط. بحيث أنه، وعلى الرغم من العقبات الكبيرة، توصل إلى التوقيع على اتفاقية القرن في 20 سبتمبر 1994. وأصبح مشروع خط أنابيب النفط باكو - تبيليسي - جيهان المسمى بـأسطورة البحار الثلاثة ويسهم اليوم ايضا في تحسين الرفاهية المادية لشعبنا وجعل وطننا أذربيجان دولة قوية.



فمنذ الأيام الأولى لقيادته جدد الزعيم القومي حيدر علييف السياسة الخارجية لأذربيجان وأعاد بناءها على أساس المصالح الاستراتيجية للبلاد.

وفي حياة الزعيم القومي حيدر علييف المزدحمة بالإنجازات، لعبت السيدة ظريفة علييفا قرينته الوفية دوراً كبيراً.



إن مسار فن الدولة لحيدر علييف، يواصله اليوم بنجاح ابنه فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان. ومع الزيارة الرسمية التي قام بها إلهام علييف إلى الكويت في 10 فبراير 2009، دخلت العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى مستوى جديد.



وفي لقائه مع صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه تم التشديد أن العلاقات بين البلدين تتطور وأن العلاقات السياسية على مستوى عال، وتمت بينهما مناقشة تطوير العلاقات الأذربيجانية - الكويتية في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والاستثمار وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية.



وقدم أمير الكويت الراحل للرئيس إلهام علييف وسام مبارك الكبير وهو أعلى وسام بلاده، كما قدم الرئيس الأذربيجاني لسموه طيب الله ثراه وسام حيدر علييف وهو أعلى وسام في أذربيجان.



إميل كريموف

سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت