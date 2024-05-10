دوليه

قاد المهاجم البديل خوسيلو فريقه ريال مدريد الإسباني إلى قلب الطاولة على ضيفه بايرن ميونخ الألماني والفوز عليه 2-1 أول من امس على ملعب سانتياغو برنابيو، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجّل خوسيلو الذي دخل في الدقيقة 81، هدفي الفوز في الدقيقتين 88 و90+1، رداً على هدف التقدم من الكندي ألفونسو ديفيس لبايرن (68).



وكان الفريقان تعادلا 2-2 ذهاباً على ملعب أليانتس أرينا، ليبلغ ريال النهائي الذي يقام على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو حيث سيواجه دورتموند الذي جدد فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 1-0 الثلاثاء إياباً بعدما كان فاز بالنتيجة عينها ذهاباً. ووصل ريال إلى النهائي للمرة الـ18 في تاريخه والأولى منذ تتويجه باللقب الرابع عشر عام 2022 على حساب ليفربول الإنكليزي.



وبات خوسيلو الذي انتقل إلى ريال بالإعارة من إسبانيول قبل سنتين، أكبر لاعب بديل يُسجّل ثنائية في الأدوار الإقصائية ضمن دوري الأبطال بعمر الـ34 عاماً و42 يوماً وفقاً لـأوبتا للإحصاءات. وقال الإنكليزي جود بيلينغهام لاعب ريال: كان هناك الكثير من الأوقات حين بدا أننا سنهلك وسندفن، لكن لدينا عقلية عدم القول بأننا سنهلك. وأضاف: خوسيلو يستحق الفضل. كان لاعباً رائعاً هذا الموسم.



وأجرى المدرب توماس توخيل ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي واجهت ريال ذهاباً، فبدأ بالمهاجم سيرج غنابري ولاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش وقلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت المتعافي من الإصابة، بدلاً من المخضرم توماس مولر وليون غوريتسكا في وسط الملعب والمدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي.



في المقابل، لم يُغيّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي سوى لاعباً واحداً، فدفع بالظهير داني كارفخال العائد من الإيقاف بدلاً من لوكاس فاسكيز.

وباشر بايرن بتهديد مرمى أصحاب الأرض حين وصلت كرة إلى سيرج غنابري على الجهة اليسرى لكنه سدّدها ضعيفة خارج الملعب (8).



لكن التهديد الجدّي جاء من جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي سدّد وارتدت كرته من القائم الأيمن، لتصل إلى مواطنه رودريغو الذي فشل بوضعها في المرمى بعدما تصدّى له الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير (13). وخسر بايرن مهاجمه غنابري بسبب الإصابة فاضطر مدربه توماس توخل إلى استبداله وإدخال الكندي ديفيس (27).



وعاد نوير مجدداً للتصدّي لكرةٍ ثانيةٍ من فينيسيوس الذي سدّد من على مشارف المنطقة يساراً وأبعد تسديدته إلى ركنية (40). وكاد البديل ديفيس يفتتح التسجيل بتسديدة اصطدمت بداني كارفخال ثمّ لامست العارضة إلى خارج الملعب (47).



وحاول الإنكليزي هاري كين بدوره بتسديدة قوية على الزاوية اليسرى أبعدها الحارس الأوكراني أندري لونين (54). وافتتح ديفيس التسجيل لبايرن من هجمةٍ مرتدة، حين وصلت عرضية من كين، فراوغ وسدّد بدقّة إلى يسار الحارس الأوكراني (68).



وأدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتيش بدلاً من الألماني طوني كروس كما الفرنسي إدواردو كامافينغا بدلاً من مواطنه أوريليان تشاوميني خلال دقيقة بعد الهدف (69).



واعتقد أصحاب الأرض أنهم عادلوا بهدفٍ من ديفيس بالخطأ في مرمى فريقه، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد في ايه آر بسبب خطأٍ من ناتشو على يوزوا كيميش (71). ودفع أنشيلوتي بمهاجمَيه المغربي ابراهيم دياس وخوسيلو (81) بعدما عزّز توخيل الدفاع بالكوري الجنوبي كيم مين-جاي (76).



وتمكّن ريال من معادلة النتيجة حين استغلّ خطأً من نوير الذي فشل التقاط تسديدة فينيسيوس لتقع الكرة أمام البديل خوسيلو تابعها بسهولة في الشباك (88). وعاد خوسيلو لمنح فريقه الفوز وبطاقة التأهّل بتسديدة من داخل المنطقة إثر عرضيةٍ من المدافع الألماني أنطونيو روديغير، بهدفٍ أكّد حكم الفيديو المساعد في ايه آر صحّته بعد عدم احتسابه بداعي التسلل (90+1).

