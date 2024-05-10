دوليه

انتقد مدرّب بايرن ميونخ الألماني توماس توخيل احتساب تسلل متأخر ضد فريقه على أرض ريال مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واصفاً إياه بـالكارثة الكبرى وذلك بعد اقصاء فريقه في الوقت القاتل.



وفيما كان ريال متقدّماً، أرسل يوزوا كيميش تمريرة طويلة عكسها توماس مولر برأسه إلى المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الذي سدّدها في الشباك، في الدقيقة الثانية عشرة من الوقت البدل عن ضائع. بيد ان الحكم المساعد كان قد رفع رايته قبل تسديد الكرة في الشباك وحكم الساحة البولندي شيمون مارتشينياك أطلق صافرته. وسارع توخيل بالاحتجاج على خط الملعب وقال بعد المباراة لمنصة دازون للبث التدفقي ان القرار كان كارثياً، كارثة مطلقة.



وتابع: يجب افساح المجال للعبة بأن تصل إلى نهايتها. هذه هي القاعدة، خصوصاً انها (الكرة) قريبة جداً على المرمى. وأردف المدرّب البالغ 50 عاماً: الخطأ الأوّل ارتكبه الحكم المساعد والثاني من الحكم (الأساسي).



وأضاف المدرّب السابق لتشلسي الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم، لشبكة تي أند تي شعرت وكأنها خيانة.

وكشف توخيل في المؤتمر الصحافي ان الحكم اعتذر لكن الاعتذار لا يساعد.



وتابع المدرّب الذي سينهي فريقه موسمه دون احراز أي لقب للمرة الأولى منذ 2012: الجميع يجب أن يقدّم كل ما لديه، الجميع يجب أن يعاني، الجميع يجب أن يلعب دون ارتكاب الأخطاء. وبالتالي يجب أن يرتقي الحكم إلى هذا المستوى.

