دوليه

انتقد المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت قرار حكم مباراة فريقه بايرن ميونخ مع ريال مدريد باحتسابه تسلل في الوقت بدل من الضائع للمباراة، وقال: لم أصدّق المشهد في النهاية. لا أفهم لماذا لم يترك (الحكم) اللعبة (تستمر).

وأضاف: لقد اعتذر. لا أريد القول ان ريال مدريد محظوظون دوماً، لكن هذا القرار صنع الفارق اليوم.



أما حارس بايرن الدولي مانويل نوير الذي ارتكب خطأ في الهدف الأوّل لخوسيلو، فقال: نحن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... اعتقد انه ادرك خطأه وان صافرته كانت سريعة.

وعن الخطأ الذي ارتكبه وأدى إلى الهدف الأوّل بعد إفلاته تسديدة سهلة، اضاف المخضرم: مرارة كبرى. توقعت الكرة أن ترتد بشكل مختلف على صدري، لكنها ارتفعت قليلاً وكان صعباً الامساك بها. ثم كان خوسيلو أسرع وصعب علي أن أدافع.

