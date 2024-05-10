دوليه

قال بطل مباراة ريال مدريد مع بايرن ميونخ مهاجم الأول خوسيلو، الذي سجل هدفي فريقه وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه: «كانت (العودة) بالروح والقلب.

قال لنا المدرب اننا بحاجة إلى القلب كي نفوز بالمباريات».

وتابع ابن الرابعة والثلاثين المعار من اسبانيول والذي دخل في الدقيقة 81: «في أجمل أحلامي لم أتوقع ما حصل الليلة.

لا أعرف عن الأبطال، لكني سعيد جداً..

كان الامر رائعاً واستعراضياً». وعن الهدف الأول من خطأ نوير، شرح: «الهدف الاول يتعلّق بالذكاء، كانوا مرهقين ومتراجعين، كان هذا الأمر جلياً». وعن الثاني الذي تأخر احتسابه بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) «كنت اصلي لاحتسابه».

