دوليه

شنت الصحف الألمانية، هجوما حادا على البولندي سيمون مارتشينياك حكم مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ، أول من امس، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها ريال بهدفين لهدف. وشهدت المباراة حالة جدلية في الدقيقة 104، حيث سجل ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ هدفا لم يتم احتسابه بداعي التسلل، حيث أطلق الحكم البولندي صافرته قبل أن يسدد اللاعب الهولندي الكرة.



وعلقت صحيفة بيلد الرياضية: في لحظة تسديد دي ليخت، أطلق الحكم صافرته، ليحرم بايرن ميونخ من فرصة التعادل. يالها من فضيحة!.

بينما عنونت صحيفة دير شبيغل: كابوس لا ينبغي الاستيقاظ منه. وأضافت: لقد كان الحكم البولندي مثيرا للجدل، كما أن مانويل نوير ارتكب خطأ غريبا في التصدي لتسديدة فينيسيوس.



وشنت الصحيفة هجوما حادا على كيميتش الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام انطلاقات البرازيلي فينيسيوس جونيور. وكان ريال تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2)، ليتأهل بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا في نهائي ويمبلي ضد بوروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل. أما بوروسيا دورتموند، فقد أطاح باريس سان جرمان من نصف النهائي بنتيجة (2-0) في مجموع المباراتين.

