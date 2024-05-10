دوليه

أبدى الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد سعادته بوصول فريقه الى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بايرن ميونخ 2-1 في إياب نصف النهائي.

وقال أنشليوتي، الذي أقاله بايرن ميونخ في 2017 ويملك في جعبته أربعة ألقاب في دوري الأبطال كمدرّب «هذا سحري، لا تفسير لذلك». وتابع الـ«ميستر» الإيطالي المخضرم الذي قاد ريال قبل أيام لاستعادة لقب الدوري الإسباني: «قدّم اللاعبون موسماً غير متوقع. لم اتوقع أنا ايضاً ما قدّمه الفريق.

بلوغ النهائي هو نجاح بحد ذاته وسنرى ماذا سيحصل». وأشاد أنشيلوتي (64 عاماً) بالإدارة الحكيمة لرئيس ريال فلورنتينو بيريس «ربّان» السفينة الذي «نجح بصناعة هذا الجيل من اللاعبين الذين انجزوا كثيراً». وعن خوسيلو صاحب ثنائية الـ«ريمونتادا»، أضاف المدرب السابق لميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي: «هو مثال صارخ، قدّم كثيراً هذا الموسم رغم دقائق لعبه القليلة».

وتابع: «أعتقد ان كل لاعب يحلم بلحظات مماثلة، أن يكون حاضراً في الوقت المناسب. لم تكن أحلامي جميلة بحجم ما رأيت الليلة». وقال المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور: «هذا ريال مدريد، نثق دوماً بأنفسنا وتكرّر هذا الأمر. سنبحث عن الخامس عشر»، في إشارة إلى 14 لقباً قياسياً للفريق الملكي في المسابقة القارية الأولى.

وتابع البرازيلي الدولي: «عندما نلعب على أرضنا نشعر بالوحدة في فريقنا وهذا ما يصنع الفارق دوماً. اللعب مع ريال مدريد هو حلم».