دوليه

بلغ فيورنتينا الإيطالي، وصيف بطل مسابقة كونفرنس ليغ، المباراة النهائية للعام الثاني توالياً رغم تعادله مع كلوب بروج البلجيكي 1-1 إياباً في نصف النهائي، مستغلاً فوزه 3-2 ذهاباً.

ويدين فيورنتنيا بتأهله إلى مهاجمه الأرجنتيني لوكاس بلتران الذي سدد بنجاح ركلة جزاء حصل عليها بعد خطأ من براندون ميشيل على الأنغولي مبالا نزولا داخل المنطقة المحرمة (85)، رداً على هدف التقدم لبروج عبر هانز فاناكن (20).

ويواجه فيورنتنيا في النهائي الذي يقام في 29 مايو الحالي في أثينا الفائز من مواجهة أولمبياكوس اليوناني وضيفه أستون فيلا الإنكليزي في إياب نصف النهائي الآخر، علماً أن مباراة الذهاب كانت انتهت لمصلحة الفريق اليوناني 4-2.

وقال فينتشنزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا بعد بلوغ فريقه نهائي كونفرنس ليغ للعام الثاني توالياً «إنها مغامرة رائعة، أنا سعيد للغاية.. سنذهب إلى النهائي مرة أخرى».

وكان فيورنتنيا خسر نهائي العام الماضي أمام وست هام الإنكليزي 1-2.

وبعد 20 دقيقة من صافرة البداية، سدد فاناكن كرة من خارج المنطقة انبرى لها زميله مكسيم دي كويبر من دون أن يتمكن من لمسها لتتابع طريقها إلى الزاوية البعيدة لمرمى الحارس بييترو تيراتشانو، مانحاً أصحاب الأرض التقدم.

وضغط فيورنتينا وكاد يفعلها عندما سدد العاجي كريستيان كواميه كرة صدتها العارضة (35) ورأسية من نزولا اصطدمت بالقائم (75)، قبل أن يعادل الكفة قبل 8 دقائق من نهاية المباراة من ركلة الجزاء سددها بلتران.

