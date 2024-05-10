دوليه

تخطّى جايلن برونسون إصابة مبكّرة وقاد انتفاضة قوية في الشوط الثاني، فتغلّب نيويورك نيكس على ضيفه إنديانا بايسرز 130-121 أول من امس، معزّزاً تقدّمه 2-0 في نصف نهائي المنطقة الشرقية ضمن الأدوار الاقصائية لدوري كرة السلّة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وتعرّض نيكس لصدمة كبيرة عندما بدا انّ نجمه الابرز برونسون قد أصيب في قدمه خلال الربع الاول والتي غاب اثرها عن الفترة المتبقية من الشوط الأوّل على ملعب ماديسون سكوير غاردن.

واستفاد بايسرز على اكمل وجه من غياب برونسون ليتقدّم بفارق عشر نقاط مع استراحة الشوطين، قبل ان يتقدم بفارق 12 في بداية الربع الثالث بفضل سلّة مبكرة للموزّع الكندي أندرو نيمبهارد. غير انّ برونسون الذي دخل وهو يعرج، قاد العودة القوية لنيكس حيث تفوّق فريقه على بايسرز 36-18 في الثالث وتقدم 99-91 في بداية الربع الأخير.

وحافظ نيكس على تقدّمه في الرابع الذي حسمه لمصلحته 31-30 ليحافظ على افضلية الأرض من خلال فوزه بالمباراتين اللتين أقيمتا في نيويورك.

وانهى برونسون اللقاء بـ 29 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة فيما أضاف دونتي ديفينتشينتسو والبريطاني أوجي انونوبي 28 نقطة لكل منهما.

كما تألق جوش هارت بتسجيله 19 نقطة مع 15 متابعة و7 تمريرات حاسمة وبرز لاعب الارتكاز الألماني أيزياه هارتنشتاين دفاعيا من خلال التقاطه لـ 12 متابعة مع ثماني تمريرات حاسمة و14 نقطة.

