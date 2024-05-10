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يتواصل صراع الصدارة بين الكويت المتصدر ومطارده العربي عندما يستضيف الأول النصر، ويلتقي الثاني مع السالمية غداً (السبت) ضمن الجولة السابعة من مجموعة البطولة التي تختتم الأحد بلقاء يجمع القادسية مع الفحيحيل.



ويتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 3 نقاط عن العربي الثاني، ويأتي القادسية ثالثاً برصيد 49 نقطة، ثم السالمية رابعاً بـ 32 نقطة، والفحيحيل خامساً برصيد 27 نقطة، والنصر في المركز السادس والأخير بـ 24 نقطة.



ويدخل الكويت مواجهة النصر بمعنويات عالية بعد تجاوزه عقبة صعبة جداً في الجولة الماضية، عندما هزم الفحيحيل بهدفين نظيفين وهو يلعب معظم أوقات الشوط الثاني بـ 9 لاعبين بعد طرد المدافع محمد فريح في نهاية الشوط الأول، ومهاجم يوسف ناصر في بداية الشوط الثاني.



وسيفتقد الأبيض الثنائي فريح وناصر في مباراة الغد بالإضافة إلى علي حسين المصاب، لكن المدرب التونسي نبيل معلول يملك العناصر القادرة على تعويض هذا الغياب بوجود فهد الهاجري الذي سيلعب في مركز الظهير الأيمن، ومحمد دحام الذي قد يلعب في مركز قلب الهجوم، وأحمد الظفيري القادر على تعويض غياب علي حسين.

وتبدو مهمة الأبيض سهلة في مواجهة النصر الذي خسر جميع مبارياته في مجموعة البطولة، وينتظر الخسارة السابعة على التوالي في مباراة الغد.



وفي اللقاء الثاني، يتمسك العربي بالأمل عندما يستضيف السالمية القادم من تعادل سلبي مع القادسية، وإذا كانت المواجهة ليست بتلك الأهمية بالنسبة للسماوي فإنها مهمة جداً للاخضر الذي يهدف إلى الفوز في جميع مبارياته المتبقية لإحراز اللقب.



ويستعد السالمية للمباراة النهائية التي ستجمعه مع القادسية يوم 21 مايو الحالي، ويدخل مباراة اليوم دون ضغوطات لكن قد تكون مواجهة عاطفية للكرواتي أنتي ميشا مدرب العربي السابق، والليبي السنوسي الهادي لاعب العربي السابق الذي يحظى بمحبة جماهير الأخضر.



في المقابل، حقق الأخضر فوزاً كبيراً على النصر برباعية نظيفة في الجولة الماضية لكنه سيفتقد خدمات مدافعه عماد بو بكر الذي نال البطاقة الحمراء في المباراة. وتواجه الفريقان 3 مرات هذا الموسم فاز العربي مرتين 3-2 في القسم الأول، و2-0 في القسم الثاني، في حين انتهت مواجهتهما في القسم الثالث بالتعادل 1-1.

