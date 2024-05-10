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يتواجه الكويت حامل اللقب مع القادسية في 07:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن المواجهة الاولى من بلاي أوف الدور النهائي في دوري كرة السلة، فيما يلتقي كاظمة مع العربي في 05:00 مساء في اللقاء الثالث الفاصل لتحديد المركزين الثالث والرابع.



ويقام الدور النهائي بنظام بلاي أوف من 5 مواجهات على أن يتوج باللقب الفائز في 3 منها.

ويسعى الكويت الى الفوز في لقاء اليوم للمضي قدماً نحو المحافظة على لقبه للمرة السادسة على التوالي مستغلاً المعنويات العالية لدى لاعبيه والجهازين الفني والإداري بعد فوزه الاثنين الماضي بلقب بطولة غرب آسيا عن منطقة الخليج، فيما يحاول القادسية الذي عاد الى النهائي بعد غياب منذ 2018، مباغتة منافسة لتحقيق فوز مفاجئ.



والتقى الفريقان في هذا الموسم خمس مرات في كأس السوبر والدوري التمهيدي مرتين والمربع الذهبي مرتين وكان الفوز من نصيب الابيض في جميع المواجهات.

ورغم تفوق الأبيض الواضح فإن مهمته اليوم لن تكون سهلة، إذ قدم الأصفر في جميع المواجهات مستويات لافتة وكان نداً للكويت بعكس لقاءاته معه خلال السنوات الماضية التي شهدت تفوق الأبيض بصورة تامة.



ويعول المدرب الالماني لـسلة الكويت بيتر شومرز على جهود لاعبيه المحترفين الهاييتي كادي لالان والاميركيين انتوني ماركوس وميتشل يونغ الذي تعاقدت معه ادارة النادي مطلع الاسبوع وكان العلامة الفارقة لفريقه في مباراته مع المنامة في نهائي منطقة الخليج.



كما يعول شومرز ايضاً على لاعبيه المميزين الاخوين حمد ومحمد عدنان وعمران جوهر وتركي حمود والكسندر الغيص.

وفي المقابل، يعتمد المدرب الاميركي لسلة القادسية على جهود لاعبيه محمد اشكناني ومحمد الدخيل وعبدالمحسن مرتضى وصالح اليوسف بالاضافة الى محترفيه الاميركيين الثلاثة لوري وتيلمون ومارتش.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يسعى الأخضر الى تتويج طموحه بحسم المركز الثالث لمصلحته بعدما فاز على منافسه في المواجهة الاولى من بلاي أوف التي تتكون من ثلاث مواجهات لتحديد المركز الثالث 94-91 ولكنه خسر المواجهة الثانية امام البرتقالي 108-91 ليؤجل الحسم الى مواجهة الليلة. ويحاول كاظمة استغلال خبرة لاعبيه لحسم المركز الثالث لمصلحته ايضا.

