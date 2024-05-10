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حوّل الغرافة تأخره أمام الأهلي 0-2 إلى فوز مثير 4-3 بعد التمديد اول من امس في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمير قطر في نسختها الثانية والخمسين.

وكاد الغرافة المتوّج بسبعة ألقاب أن يغادر مبكراً بعدما تأخر بهدفين في البداية قبل أن يستعيد توازنه في الشوط الثاني ليتجاوز مطب العميد، ويضرب موعداً مع أم صلال المتأهل إلى الدور عينه على حساب البدع 3-1 الثلاثاء.



ورغم أفضلية الغرافة في بداية المباراة على مستوى الاستحواذ والتهديد، جاءت الأسبقية على مستوى النتيجة للأهلي عندما سدد الفرنسي عمر سيكو كرة قوية صدها حارس الغرافة خليفة نداي، ليكملها التونسي نعيم السليتي في الشباك (15).



واستفاد الأهلي من حالة الارتباك في دفاع الغرافة مضيفاً الهدف الثاني بعدما توغل عمر سيكو في منطقة الجزاء ومرر عرضية قابلها الأردني يزن النعيمات (21). وقلّص الأوروغوياني فابريسيو دياس النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (27). ورمى الغرافة بثقله الهجومي بعد ذلك، لكن الأهلي تمكّن من إضافة الثالث بعدما توغّل السليتي في منطقة الجزاء، تلاعب بالدفاع ومرر إلى النعيمات الذي لم يجد صعوبة التسجيل (39).



في الشوط الثاني، حصل الغرافة على ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد في أيه أر لكن الجزائري ياسين إبراهيمي فشل في تسجيلها بعدما اصطدمت تسديدته في العارضة (65). لكن مواطنه فريد بولاية تمكن من تسجيل الثاني إثر عرضية من همام الأمين (68).



وجاء الدور على التونسي فرجاني ساسي الذي استفاد من عرضية وسجل التعادل (83).

واستطاع الغرافة أن يقلب النتيجة بفضل أحمد علاء الدين إثر تمريرة من همام الأمين (106).

