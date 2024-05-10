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كلّلت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى سابقاً عودتها إلى دورة روما لماسترز الألف نقطة لأوّل مرة منذ عام 2021، بالفوز على الفرنسية كلارا بوريل (45) بنتيجة 7-6 (7/2) و6-1 اول من امس في الدور الأوّل. وحققت أوساكا (26 عاماً) الفائزة بأربع بطولات كبرى (أستراليا 2019 و2021 والولايات المتحدة المفتوحة 2018 و2020) فوزها الأوّل على مصنّفة ضمن الـ50 الأوليات منذ تغلبها على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، عام 2019.



وتلعب أوساكا المصنّفة 173 عالمياً راهناً والغائبة عن الملاعب للانجاب، مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنّفة 19 في الدور الثاني. وتواجهت اللاعبتان مرة واحدة، فكانت الغلبة لأوساكا على وصيفة دورة شتوتغارت الشهر الماضي خلال لقائهما ضمن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020.



وجاءت المجموعة الأولى صعبة على اللاعبتين، فكسرت أوساكا إرسال منافستها مرة وخسرته لاحقاً قبل وصولهما إلى شوطٍ فاصل حسمته اليابانية. وضربت أوساكا في المجموعة الثانية بقوة، فكسرت إرسال بوريل ثلاث مرات لتحسم المجموعة بسهولة 6-1، فالمباراة خلال 84 دقيقة.



وقالت اليابانية المجموعة الأولى كانت صعبة للغاية. أنا سعيدة جداً لتمكني من حسم المباراة في مجموعتين.

أضافت: تقدّمتُ 5-3 ثم خسرت إرسالي. لكن مجرّد أني تمكّنت من الصمود وإنهاء الأمور فهذا أمر فخورة جداً بنفسي لفعله. وفي أبرز المباريات، فازت البولندية ماغدا لينيت على الصينية زو لين 6-3 و6-2، والروسية آنا بلينكوفا على الفرنسية ديان باري 6-2 و6-3.

