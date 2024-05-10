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غادر وفد فريق الريشة الطائرة بالاولمبياد الخاص الكويتي إلى ابوظبي للمشاركة في المسابقة الخليجية للريشة الطائرة التي ينظمها الاولمبياد الخاص الاماراتي بالتعاون مع الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمالي أفريقيا خلال الفترة من 9 الى 13 الشهر الحالي.



وتترأس وفد الكويت في المسابقة هناء الزواوي رئيسة الاولمبياد الخاص الكويتي ويضم اللاعبين محمد وليد بورباع وفوزان القصار في منافسات الفردي والزوجي واللاعبة شيخة الهندي في منافسات الفردي وروان الفودري مدربة وحازم التركيت ومصطفى حسونة إداريين.



وصرحت هناء الزواوي بأن هذه المشاركة تأتي ضمن البرنامج الرياضي للاولمبياد لمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك والمنافسة وصقل قدراتهم في جميع الألعاب الرياضية.

واضافت ان لاعبي الريشة الطائرة استعدوا جيداً للمسابقة لمواصلة مسيرة التألق في اللعبة والذي تجلى في احراز الاولمبياد الخاص الكويتي للميدالية الذهبية في الريشة الطائرة بدورة الألعاب العالمية التي اقيمت الصيف الماضي في برلين.

وأكدت ثقتهابالفريق الكويتي بتقديم صورة مشرفة لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية وتحقيق إنجاز في هذا الملتقي الخليجي.



من جانبها، اوضحت المدربة روان الفودري أن الفريق خاض برنامج إعداد مكثف تم خلاله التركيز على مهارات التوافق العضلي والعصبي وقوة التحمل والارتفاع بمستوى اللياقة البدنية، واشادت بحماس والتزام اللاعبين ودعم ادارة الاولمبياد الخاص ونادي الطموح واولياء الأمور.

