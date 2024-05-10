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يستقبل الهلال ضيفه الحزم (متذيّل الترتيب) غداً على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في المرحلة الحادية والثلاثين للدوري السعودي، وتبدو الأمور محسومة لمصلحة الهلال الذي يحتاج إلى نقطة واحدة في المباريات الأربع المتبقية على نهاية الموسم للظفر باللقب التاسع عشر في تاريخه والرابع في المواسم الخمسة الأخيرة، كونه يتصدر الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 12 عن مطارده المباشر النصر (الذي التقى الأخدود أمس) في افتتاح المرحلة.



وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الهلال مع الحزم هذا الموسم حيث تغلب عليه 3-0 في ثمن نهائي مسابقة كأس الملك، وأمطر شباكه بتسعة اهداف نظيفة في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري في 25 نوفمبر الماضي.

وتستعد جماهير الهلال للاحتفال باللقب في الوقت الذي يدخل فيه الزعيم المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الثمين والمتأخر على مضيفه الاهلي 2-1 الاثنين في المباراة المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين.

في المقابل، يعاني الحزم في الموسم الحالي حيث يحتل المركز الاخير لكنه لم يفقد أمل البقاء حسابياً. ويلعب اليوم الاتحاد مع الاتفاق وأبها مع ضمك، والخليج مع الوحدة، والسبت الرائد مع الطائي، والشباب مع الأهلي.

