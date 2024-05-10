الاخيرة

كان قاضي قضاة وصحافياً يكتب المقالات، عبقرياً في العلوم العسكرية والحروب، محباً للسلام، زاهداً في السلطة والمال والزعامة، ومفخرة من مفاخر العرب، ندر الزمن أن يجود بمثله، غطى على سيرته العطرة وأخباره الأبطال الزائفون اللاحقون، منعاً للفضائح، فقد واجه بطلنا بمقاتليه من أبناء قبيلته قبل مئة عام جيوش أكبر أمتين في أوروبا، خرجتا منتصرتين من الحرب العالمية الأولى، هما إسبانيا وفرنسا،



وبالإضافة إلى ما يقارب نصف المليون من جندهم وطائراتهم وأسلحتهم الكيماوية والغازات السامة التي استخدمت ضده، كان معهم عدد مماثل من الأفارقة والمغاربة والجزائريين والتونسيين، إلا أنه استمر في هزيمة جيوشهم وقتل عشرات الآلاف، وأسر مثلهم لخمس سنوات (1921-1926)، حتى اضطرت فرنسا لإرسال بطل حربها الأول المارشال بيتان ومعه 80 جنرالاً والمارشال الإسباني بريمودي ريفيرا وجنرالاته لحربه.



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وكانت بداية وباكورة انتصاراته معركة أنوال، ضد ما يقارب 30 ألفاً من الجيش الإسباني بقيادة الجنرال سلبستري، ولم يزد عدد قواته على مئات المقاتلين، إلا أنه انتصر على الجيش الإسباني وقتل قائده، وقال الجنرال بيرينكير عن معركة أنوال إنها أكبر كارثة عسكرية عرفتها إسبانيا في تاريخها،



وتوالت انتصاراته على الجيشين وحلفائهم، وقد تزامنت انتصاراته المذهلة في المغرب مع انتصارات الغازي كمال أتاتورك بالمشرق، حتى تعرض للخيانة وانقلاب بعض أبناء قبيلته وزعماء بعض القبائل الأخرى ضده حقدا وحسداً، وبسبب الأموال التي وزعت، فاضطر للقبول بالاستسلام بعد 6 سنوات من القتال، فنفى لإحدى الجزر في المحيط الهندي.



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استمر في المنفى منذ العشرينيات حتى أواخر الأربعينيات، عندما اختلفت فرنسا مع سلطان المغرب محمد الخامس، جد الملك الحالي، فاستقدموا بطلنا من منفاه كي يستخدموه لإضعاف السلطان، تحت دعوى استبداله بالبطل، فقرر بالتعاون مع الوطنيين المصريين أن يهرب من السفينة عند توقفها في السويس عام 1949، رافضاً عرش بلاده وأرسل من القاهرة برقية تأييد للسلطان محمد الخامس، وعاش بمبلغ 5 جنيهات شهرياً حتى وفاته بالقاهرة عام 1963، مفضلاً العيش بعزة وكرامة على ادعاء البطولات لتكوين الثروات واحتكار السلطات كما حدث ويحدث مع بعض الأبطال اللاحقين.



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آخر محطة:

لإظهار الشعور العروبي المتقد في الكويت على ساحل الخليج مع انتصارات البطل المغربي محمد عبدالكريم الخطابي في منطقة الريف على ساحل المحيط، أرسل والدي الشاعر المرحوم عبداللطيف النصف قصيدة بداية عشرينيات القرن الماضي أسماها إلى أسد الريف قال في البعض منها:



طلعت فظنوا في ثيابك طارقا

وذكرتهم أيام طارق فيهم

أريتهم وسط الملاحم صدمة

فكم بعدها ثكلى ترن وترزم

فقد علمت مدريد أنك فاتح

وقد علمت باريس أنك ضيغم

فضع فيهم السيف الذي أنت حامل

وعلمهم في الحرب ما لم يعلموا...

