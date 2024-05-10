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هزّت فاجعة مدينة البصرة العراقية، حيث أقدم مواطن على قتل 12 فردًا من عائلته داخل منزلهم بينهم أطفال ونساء، قبل أن ينتحر بإطلاق رصاصة على نفسه.

وفيما تواصل الشرطة تحقيقاتها بشأن الواقعة، عقّبت وزارة الداخلية العراقية على ما حصل وكشفت تفاصيل عن الجريمة المروعة التي وقعت مساء الأربعاء.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والعالم العربي بخبر إنهاء أب حياة 12 شخصًا من عائلته بمحافظة البصرة، حيث أقدم على قتلهم جميعًا قبل أن ينتحر.

وأظهرت لقطات تم تداولها عبر مواقع التواصل جثث الضحايا مضرجة بالدماء داخل المنزل، في مشهد مروع هز الرأي العام العراقي، لتبدأ الشرطة والسلطات العراقية تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الواقعة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، رجحت التحقيقات الأولية أن تكون المشاكل المادية الدافع الرئيسي للجريمة، فيما ذكرت بعض المصادر أن الوالد مدينٌ بمبلغ كبير يقدر بمليارَي دينار عراقي.

في هذا الإطار، أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا نقلت فيه عن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري قوله: «في حادث جنائي مؤسف وبالساعة 21:30 من الأربعاء، أقدم أب على قتل عائلته بالكامل المكونة من 12 فردًا بواسطة بندقية وبعدها قام بالانتحار».

وأوضح العميد مقداد ميري أن الحادثة وقعت في منطقة «دور الموظفين بقضاء شط العرب في محافظة البصرة»، لافتًا إلى أن «المعلومة الأولية تشير إلى أن هذا الحادث جاء نتيجة أمور مالية».

وقد أكّدت الداخلية العراقية أنها فتحت تحقيقًا موسعًا بالقضية، مشيرة إلى أنها ستوفر تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

في المقابل، نقلت مواقع عراقية عن عدد من أقارب الرجل قيل إن عمره 37 عامًا، أنهم لا يصدقون رواية قتله لعائلته ثم انتحاره.

وأشاروا إلى أنه لم يكن يعاني من مشكلات نفسية أو عائلية، وأن من بين الضحايا أطفاله وإخوته وأمه وإحدى شقيقاته وإحدى بناته المتزوجات مع طفلها الرضيع.

