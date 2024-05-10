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أشارت دراسة جديدة إلى دور الزنك المهم جدا في تقليل مدة الإصابة بفيروس الإنفلونزا لمدة قد تصل إلى يومين. وقام العلماء بالتحقيق في البيانات السابقة من 8 تجارب شملت أكثر من 900 متطوع بشأن ما إذا كان الزنك يمكن أن يخفف من أعراض البرد.

وخلصت المراجعة التي أجراها خبراء في معهد «كوكرين» في المملكة المتحدة إلى أن الزنك يمكن أن يقلل مدة المرض.

والزنك، وهو معدن موجود في الأطعمة مثل الحمص والكاجو وبعض المأكولات البحرية، يعتبر ضروريا لحمض نووي صحي وبناء البروتين وتعزيز جهاز المناعة.

وقال داريل نولت، أستاذ العلوم الصحية المشارك في المراجعة: يمكن أن «يقلل الزنك من مدة المرض بضعة أيام، وتبقى أفضل نصيحة هي استشارة طبيبك في كل الحالات».