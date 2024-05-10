مال وأعمال

اكد التقرير العقاري لبيت التمويل الكويتى بيتك لعام 2023 ارتفاع نسب الإشغال عن معدلاتها السابقة لجميع مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث سجلت تلك النسبة بين 87% إلى 90%.



واوضح التقرير ان القيم الإيجارية تختلف بين المناطق السكنية طبقاً لعوامل التميز والمساحات المختلفة، وقد شهدت في الربع الرابع 2023 تغيراً متفاوتاً لمعظم المناطق على أساس سنوي، وفي ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص يلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية في بعض مواقع هذه الفئة من العقارات، فيما استقرت في أماكن أخرى في مناطق السكن الخاص، كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى تأجير السكن الخاص، ما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل قوة الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.



ويصل متوسط القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات إلى حدود 285 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2023 دون تغير ربع سنوي فيما ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الايجارية بين المناطق والمحافظات.



ويعد متوسط تداول العقار أمراً مهماً عند تقييم القيمة الايجارية، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية والعقارات المطلة على الشريط الساحلي وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي وهناك مناطق أقل تميزاً مثل مناطق جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان.



وقد انتشرت ظاهرة تأثيث العقارات وخصوصاً للعقارات المتميزة وبالتالي تتحدد القيمة الايجارية وفقاً للمستويات المختلفة، والأمر الذي يجذب الانتباه هو اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية التي يقطنها المواطنون الكويتيون، مثل منطقة سلوى والسرة وجنوب السرة وغيرها من المناطق، تحت ضغط ارتفاع أسعار العقارات.



إيجارات التجاري



لم يحقق متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي تغيراً بنهاية الربع الرابع 2023 مسجلاً 23.6 ديناراً للمتر المربع دون تغير خلال 2023، في حين يعد منخفضاً بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ويتراوح من 10 إلى 26 دينارا في أغلب المناطق على مستوى المحافظات، ويزيد على ذلك إلى 29 دينارا في مواقع متميزة، ويصل المتوسط في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة إلى 29 دينارا للمتر المربع حيث استقرت نسبة تراجعه السنوي في الربعين الرابع والثالث 2023 مسجلة 1.7%، وفي منطقة حولي يصل إلى 26 دينارا منخفضاً 3.7%على أساس سنوي ويصل في السالمية إلى 28 دينار منخفضاً 1.8% على أساس سنوي.



ويسجل في الفروانية 29 ديناراً، وفي خيطان 25 دينارا منخفضاً على أساس سنوي بنسبة 4.9% و10.7% على التوالي بنهاية الربع الرابع 2023. وتختلف القيمة الإيجارية في المكاتب حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار حيث يسجل المتوسط 8 دنانير للمتر المربع بنهاية الربع الرابع 2023 على مستوى المحافظات دون تغير ربع سنوي أو سنوي،



وقد استقر متوسط الإيجار في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة مسجلاً 9.5 دنانير دون تغير ربع سنوي أو سنوي، ويصل في منطقة حولي إلى 7.5 دنانير دون تغير سنوي، وفي السالمية يسجل المتوسط 8.3 دنانير، وفي منطقة الفروانية 8.5 دنانير دون تغير سنوي، كما يصل في منطقة الفحيحيل 8.3 دنانير للمتر المربع بنهاية الربع الرابع 2023.



إيجارات الصناعي



ارتفع متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي في السرداب من منطقة الشويخ الصناعية مسجلاً 4.8 دنانير بنهاية الربع الرابع 2023 في حين يسجل للدور الأرضي 25.5 دينارا، وفي منطقة الري للسرداب يسجل المتوسط 4 دنانير، فيما يصل إلى 26 دينارا للدور الأرضي بنهاية الربع الرابع 2023.



تختلف الأسعار باختلاف المواقع وباقي المميزات الأخرى والمساحة، ويبلغ متوسط سعر المتر التأجيري في منطقة العارضية (المخازن) للسرداب 3.5 دنانير بنهاية الربع الرابع 2023 و7 دنانير للدور الأرضي، بينما في منطقة العارضية (الحرفية) يسجل 7 دنانير للسرداب ويسجل للدور الأرضي في نفس المنطقة 24 دينارا،



كما يبلغ المتر في منطقة شرق الأحمدي 2.5 دينار للسرداب ويصل إلى 15 دينارا للدور الأرضي، وتصل القيمة الايجارية للمتر في منطقة الفحيحيل الصناعية بنهاية الربع الرابع من 2023 إلى 3 دنانير للسرداب وترتفع عن ذلك للمتر المربع في الدور الأرضي إلى 21 دينارا بنهاية الربع الرابع 2023.

