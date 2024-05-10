مال وأعمال

التقطت البورصة انفاسها خلال هذا الاسبوع بعد الضغوطات التي مرت بها خلال الاسابيع الماضية لترتفع القيمة السوقية بـ 279 مليون دينار مع نمو القيمة السوقية الي 41.651 مليار دينار مقابل 41.372 مليار دينار اقفال في الاسبوع الماضي.



ورأى محللون أن البورصة تمر بمرحلة انعدام وزن مع غياب محفزات جديدة، إذ يترقب المستثمرون إفصاحات الشركات المدرجة للربع الأول بالتزامن مع تراجع النفط واتجاه الأنظار إلى الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليه من تداعيات في حال عدم الوصول إلى وقف لإطلاق النار في الحرب على غزة.



وقد انخفض امس مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.18%، بينما ارتفع الأول والعام بـ0.35% و0.31% على التوالي، ونما المؤشر الرئيسي بنحو 0.12%، عن مستوى أمس الأربعاء.



سجلت البورصة تداولات، امس، بقيمة 67.02 مليون دينار، وزعت على 271.97 مليون سهم، بتنفيذ 17.14 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ5 قطاعات على رأسها البنوك بـ0.60%، بينما تراجعت 5 قطاعات أخرى في مقدمتها المواد الأساسية بـ0.56%، واستقرت 3 قطاعات.

