مال وأعمال

استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، يرافقه ممثلو المنظمة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار المباشر (وايبا) وذلك بمناسبة زيارتهم البلاد.



وقد عقدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اجتماعا دوريا مع اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار المباشر (وايبا) وذلك في إطار سياستها الرامية لتفعيل حضور دولة الكويت في المحافل الدولية وبناء الشراكات المثمرة وتعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. وقالت الهيئة في بيان لـ كونا إنها ترأست الاجتماع بصفتها نائبا لرئيس اللجنة التوجيهية لرابطة (وايبا) وبحضور عدد من المدريرين التنفيذيين الإقليميين إلى جانب مشاركة أعضاء الإدارة التنفيذية لـوايبا.



وأضافت أن اللجنة التوجيهية لـوايبا استهلت اجتماعها بلقاء المدير العام للهيئة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ثم باشرت أعمالها حيث تم خلال الاجتماع استعراض التطورات العالمية والمستجدات المتعلقة بالأنشطة والدراسات والشؤون المالية الخاصة بـوايبا للربع الأول من عام 2024.



وبينت أنه تم خلال الاجتماع استعراض ترتيبات الإعداد للجمعية العمومية للجنة ومؤتمر الاستثمار الدولي المقبل في نسخته الـ28 الذي سيعقد خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر المقبل. وأضافت أنه تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن مجموعة من المواضيع المدرجة على أجندة الاعمال في ما يخص تعزيز جهود التنسيق وآليات التعاون لزيادة اطلاق المبادرات والدراسات المتعلقة بالاستثمارات المباشرة في العالم وتنظيم الفعاليات الإقليمية وتطوير قنوات التواصل والاعلام.



يذكر أنه تم انتخاب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية نائبا لرئيس اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا) للفترة ما بين (2023-2025) وسبق أن انتخبت لشغل منصب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في اللجنة التوجيهية لـوايبا خلال فترة الولاية السابقة (2021-2023).

