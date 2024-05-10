مال وأعمال

تلقّت زين تكريماً من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت تقديراً لجهودها في تحسين بيئة الأعمال، وذلك على هامش حفل تكريم الرعاة والداعمين لمعرض ومُلتقى الشركات الإماراتية الذي نظّمته السفارة أخيراً تحت عنوان: استكشاف الفرص في السوق الكويتية.

أقيم التكريم في مقر السفارة، وشهد حضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت د. مطر النيادي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيتك بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي.



وثمّنت زين هذا التكريم من قبل السفارة، الذي أكّد على جهودها بدعم المبادرات المميزة التي تُسهم بتعزيز السوق الكويتي على مستوى مُختلف القطاعات الحيوية، حيث تؤمن الشركة بأهمية دور هذه المنصّات في تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع الكويت على الخارطة الإقليمية كمركز مالي جاذب للاستثمار.



وتؤمن زين إيماناً راسخاً بأن القطاع الخاص الكويتي شريكٌ استراتيجي وجزء لا يتجزأ من خطط التنمية المحلّية، بل ويعتبر أحد ركائزها الأساسية، فله الدور الأبرز في قيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، وزيادة مستويات الكفاءة الإنتاجية، وهذا ما دفعها لدعم هذا المُلتقى الذي أسهم في تحقيق هذه الأهداف.



وهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الكويتية-الإماراتية، وتنويع الشراكات التجارية ودعم نموها وتطورها في السوق الكويتي، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تحقيق النمو المستدام، وتوفير المساحة لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب المميزة، وشهد مُشاركة 20 شركة إماراتية من مُختلف القطاعات الحيوية بالسوق.

