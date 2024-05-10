مال وأعمال

احتفى بنك برقان أخيراً بتخرّج اثنين من الموظفين ذوي الكفاءة والموهبة ضمن برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفيKGDP، والذي عُقد لمدة عام بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، وذلك في إطار جهوده لتنمية رأس المال البشري وتطوير الكفاءات الكويتية.



وشهد حفل التخرج حضور عدد من مسؤولي بنك برقان ومنهم نقيب أمين، مدير عام الموارد البشرية والتطوير، ناصر القيسي، مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية الشخصية، بالإضافة إلى رنا النيباري، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية ووليد الخبيزي المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والإدارة في بنك الكويت المركزي.



وفي هذه المناسبة، قال مدير عام ادارة الموارد البشرية و التطوير نقيب أمين: نشعر بفخر كبير ونحن نحتفل اليوم بتخرّج اثنين من موظفينا الموهوبين والأكفاء، حيث إنهما قدما مثالاً على المثابرة والاجتهاد يحتذي به الآخرون في بنك برقان، وأضاف نسعى عاماً بعد عام إلى الريادة بالابتكار والتميز، ويرجع الفضل في ذلك إلى التفاني الاستثنائي لموظفينا المميزين، والذي يظل نموهم وتطويرهم أحد أهم أهداف البنك الاستراتيجية على مدار العام.



وتكريماً لأداء خرّيجَي بنك برقان طوال البرنامج، فقد تم اختيار محمد أحمد العصفور لإلقاء كلمة الخريجين بالنيابة عن زملائه من مختلف البنوك المشاركة. حيث يعتبر برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفيKGDP يمثل في يومنا هذا واحداً من أكثر البرامج الأكاديمية أهمية وشمولية في اعداد قادة المستقبل في القطاع المصرفي.



وخلال البرنامج الذي عقد على مدار عام كامل اكتسب خريجو بنك برقان خبرات واسعة على النطاقين المحلي والعالمي واطلاعاً على آخر التطورات التكنولوجية والنظريات وأفضل الممارسات المطبقة في مجالات متنوعة مثل مكافحة الجرائم المالية، والأمن السيبراني، والاتجاهات الرقمية. كما حققا تجربة عملية أوسع أثناء فترة التدريب الميداني لمدة شهرين عبر البنوك الزميلة لبنك برقان في الأردن.



ومن الجدير بالذكر، أن بنك برقان يكن التقدير للفرص التي يقدمها كلا من معهد الدراسات المصرفية وبنك الكويت المركزي للشباب الكويتي كونها أساسا لازدهار مستقبل الكويت، وبنك برقان كونه استحق شهادة Great Place to Work® (أفضل بيئة للعمل®)، فإنه يسعى بخطى ثابتة نحو تطوير ونمو موظفيه في جميع الأقسام وعلى اختلاف مستوياتهم الوظيفية، وذلك من خلال الشراكات المختلفة التي يتمتّع بها البنك مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة.

