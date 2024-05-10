مال وأعمال

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أمس (الخميس) إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أبريل الماضي بلغ 1182880 راكبا.

وأضاف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف عبدالله الراجحي في بيان صحافي أن مطار الكويت الدولي شهد ارتفاعا في حركة الركاب بنسبة 11 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 13 في المئة فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 10 في المئة خلال أبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح أن حركة الركاب القادمين بلغت في أبريل الماضي 564638 راكبا، فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 618242 راكبا، مشيرا إلى أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أبريل بلغ 10113 رحلة مقارنة 8983 رحلة في أبريل 2023.



وعلى صعيد حركة الشحن الجوي ذكر أنها بلغت نحو 18,2 مليون كيلوغرام فيما بلغت حركة الشحن الوارد نحو 14,7 مليون كيلوغرام في وقت بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3,5 ملايين كيلوغرام. وأشار إلى أن الوجهات الأعلى طلبا للسفر خلال شهر أبريل الماضي كانت دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة.

