مال وأعمال

عقدت شركة سنرجي القابضة اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2023، بنسبة حضور بلغت 53.13 %، حيث أقرّت جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة مشعل العنزي: إن الشركة قد تبنّت إستراتيجية في الخمس سنوات الماضية هدفت لتركيز أعمالها في الكويت، مؤكداً في الوقت نفسه أن سنرجي القابضة قد نجحت في تنويع إيراداتها من عقود خدمات البترول وذلك بتوقيعها لعقد أعمال المضخات المائية الغاطسة المساعدة في أعمال الحفر.



وفي ذات السياق، أوضح العنزي أن الشركة تسعى للحصول على قيم مؤثرة من عقود الأعمال في مجال خدمات النفط، وذلك في المناقصات التي ينتظر طرحها خلال العام الحالي 2024، مضيفاً أن الإستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة للخمس سنوات المقبلة قد وضعت ضمن سلم أولوياتها وأهدافها إطفاء الخسائر المتراكمة من خلال تحقيق إيرادات مستدامة بما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها.

