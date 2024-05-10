مال وأعمال

وافقت الجمعية العامة العادية لـ مجموعة الصناعات الوطنية القابضة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 11.5 مليون دينار، وصادقت على توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 أسهم ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم من أسهم رأس المال المدفوع.



واكد رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد محمد السعد في كلمته خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 78%، أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 24.9 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وبربحية سهم بلغت 11 فلسا، مقارنة مع صافي أرباح بلغ 21.4 مليون دينار بربحية سهم 9.9 فلوس لسنة 2022، وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 1.5 مليار دينار لسنة 2023 مقارنة مع 1.3 مليار دينار لسنة 2022، بنمو 8.3% كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 499 مليون دينار لسنة 2023 مقارنة مع 487 مليون دينار لسنة 2022.



واشار السعد الى أن الأسواق في المنطقة كانت متقلبة خلال العام الماضي بعد سنوات من الأداء المتميز والتفوق على نظيراتها من أسواق الأسهم العالمية، وكان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أضعف من المتوقع خلال عام 2023 حيث سجلت مكاسب أقل خلال العام مقارنة بالمكاسب التي سجلتها معظم أسواق الأسهم العالمية الكبرى،



إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.7% خلال العام، وكان أداء المؤشر متقلبا خلال العام، حيث انخفض المؤشر إلى أدنى مستوياته المسجلة في عامين ونصف العام خلال شهر أكتوبر 2023 في خلفية التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب على غزة وتأثيرها على المنطقة بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط منذ بداية العام بسبب مخاوف نمو الطلب، لاسيما المتعلقة بأزمة انتعاش الاقتصاد الصيني، ولكن سرعان ما تعافى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنحو 15% منذ نهاية أكتوبر 2023، وكان أحد أبرز الاتجاهات خلال النصف الثاني من عام 2023 هو عدم الترابط بين أسعار النفط الخام ومؤشر البورصات الخليجي، حيث اتخذ كل منهما اتجاها معاكسا للآخر.



ومحليا، اختتم مؤشر السوق العام لبورصة الكويت تداولات العام 2023 عند مستوى 6.817.3 نقطة، مسجلا ثاني أعلى معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بفقده نسبة 6.5% من قيمته، وشهد مؤشر السوق الأول أكبر تراجع بين مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع بنسبة 7.9% بعد أن تراجع 18 من أصل 31 سهما من أسهم الشركات الكبرى المكونة للمؤشر خلال العام،



بلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت في نهاية عام 2023 حوالي 40.26 مليار دينار مقارنة بمستواها في ختام العام السابق البالغ 46.72 مليار دينار، وعلى صعيد أسعار الفائدة، تم رفع سعر الخصم في الكويت من 3.5% إلى 4.26% حتى نهاية سنة 2023 مقابل رفع أكبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.



الشركات التابعة



وعن أداء الشركات التابعة للمجموعة، قال السعد إن شركة الصناعات الوطنية حققت أرباح خلال 2023 بلغت 3.85 ملايين دينار بانخفاض قدره 12% عن أرباح 2022 البالغة 4.38 ملايين دينار، أما المبيعات فقد زادت بنسبة 4% لتصبح 49.9 مليون دينار مقارنة بمبيعات عام 2022 البالغة 48.1 مليون دينار، وخلال 2023 تم بناء مخزن إضافي لمنتجات مصنع المونة والمساح، وشراء وتركيب عدد خطيَ إنتاج جديد لإنتاج ملحقات أنابيب البلاستيك، وتركي ميزان الآليات الجديد 100 طن وعمل جميع الخدمات الملحقة له، وتم شراء عدد 10 ماكِنات لمصنع الأصباغ.



وذكر السعد أن شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة القابضة تقوم حاليا بدراسة عدة فرص استثمارية في مجالات الطاقة والطاقة البديلة والبنية التحتية بالتعاون مع الشركة الأم وشركاتها وشركائها، كما لا تزال الشركة تسعى لإتمام صفقة التخارج في استثمارها شركة كراتشي للكهرباء بأقرب وقت ممكن.



وقال إنه خلال عام 2023، شهدت بروكلاد تحول كبير من خلال تحقيق نتائج إيجابية بعد الانكماش الذي واجهته من عصر كوفيد، وتمثل النتائج المالية الإيجابية خروجا عن التحديات السابقة، وترمز إلى حقبة جديدة عن النمو الاستمرارية لشركة بروكلاد.



وحول الشركات الزميلة قال السعد إن شركة أسمنت الكويت واصلت جهودها الحثيثة في 2023 للمحافظة على حجم وقيمة مبيعاتها من السوق المحلي بكل قطاعاته من الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق العائد المرضي من نشاطها الصناعي، ويعزى ذلك لاستمرار إغراق الأسمنت والكلنكر الإيراني للسوق الكويتي وانخفاض أسعاره وكذلك بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات وما يشهده سوق البناء من انخفاض النشاط في حركة المشاريع الحكومية والمشروعات الخاصة ومشاريع البنية التحتية.



فيما واصلت شركة التخصيص القابضة استراتيجيتها الانتقائية للخروج من بعض الاستثمارات لتعزيز السيولة وتخفيف بعض مخاطر المستثمرين، ونظرا لنقص توافر رأس المال للاستثمارات الجديدة، فقد قررت إدارة الشركة التركيز استثماراتها الحالية وتطوير وتنفيذ استراتيجيات للتخارج من بعض الاستثمارات بما يتناسب مع مصلحتها.



هذا وقد أقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول الأعمال حيث أقرت البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأقرت استقطاع نسبة 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري بما يعادل 2.5 مليون دينار واستقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الاختياري بما يعادل 2.5 مليون دينار يخصص لمواجهة أي أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة في السنوات المالية القادمة، كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة على إصدار سندات أو صكوك بالدينار أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة ولما يا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.



نور للاستثمار المالي



ذكر السعد أن شركة نور للاستثمار المالي تمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ 37.3 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمعدل ربحية 73.26 فلسا للسهم الواحد وبنسبة نمو بلغت 88% مقارنة بربح العام الماضي، وهذا هو أعلى ربح في عام منذ عام 2006، مشيرا إلى أن رصيد حقوق الملكية لمساهمي الشركة بلغ 112.75 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023، مما أدى إلى قيمة دفترية 221 فلسا للسهم الواحد مقارنة ب 168 فلسا كما في 31 ديسمبر 2022.



إيكاروس للصناعات النفطية



أشار السعد إلى ان شركة إيكاروس للصناعات النفطية نجحت في الربع الأول من 2023 من إعادة تمويل قرضها بالدولار مع بنك أجنبي، مما أدى إلى تأمين سعر فائدة أفضل وجدول سداد ممتد، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على التدفقات النقدية لشركة إيكاروس في المستقبل.



تم خلال الربع الثاني من سنة 2023 البدء بأعمال تجديد الوحدات الفندقية لشقق سراي الفندقية في منطقة بنيد القار، وتم الانتهاء من أعمال التجديد في القسيمة الأولى خلال الربع الأخير من سنة 2023 والتأجير للنزلاء، ومن المتوقع أن التجديدات الداخلية سيكون لها الأثر في استقطاب النزلاء وزيادة نسبة الإشغال.

