مال وأعمال

أعلنت أسيكو المجموعة عن تحسّن في نتائجها الفصلية في الربع الأول من عام 2024، حيث حققت مقارنة بمبلغ 2.5 مليون دينار عن نفس الفترة للعام السابق.

كما حققت الشركة انخفاضاً ملحوظاً في صافي الخسائر حيث بلغت نسبة الانخفاض 22% في الربع الأول من عام 202، لتصل إلى 773 ألف دينار، مقارنة بمبلغ 990 ألف دينار في الربع الأول من عام 2023، وبتالي تراجعت خسارة السهم من 1.84 فلس للسهم في الربع الأول من عام 2023 إلى 0.84 فلس للسهم في الربع الأول من عام 2024.



ودعم هذا التحسّن مجموعة المبادرات والسياسات التي وضعها مجلس إدارة الشركة في الاستراتيجية الخمسية لإعادة الهيكلة والتي أعلن عنها في العام الماضي، إذ تركزت على تعزيز الوضع المالي والتوسّع التشغيلي والهيكلة التنظيمية بهدف تعظيم حقوق المساهمين والحفاظ على مكانتها الريادية في القطاعين الصناعي والإنشائي في الكويت والخليج.



وقال عماد العيسى، رئيس مجلس الإدارة: واصل مجلس إدارة المجموعة التركيز على تعزيز الوضع المالي للشركة عبر سياسة منضبطة لإدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية، علاوة عن التوسّع الملحوظ على المستوى التشغيلي حيث تعمل الشركة اليوم على خدمة العديد من المشاريع الضخمة بالإضافة إلى إنشاء المشاريع السكنية وفعلاً، انعكست هذه الجهود في النتائج الجيدة التي سجلتها المجموعة في بداية هذا العام بعد أن كانت قد حققت تحسناً قياسياً في نتائجها السنوية في العام الماضي.



ومن جانب آخر، كشف العيسى عن أداء قطاع المجموعة العقاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت نجاحات مبهرة أثمرت عن تدفقات مالية فاقت التوقعات وانعكست في نتائج الربع الأول، الأمر الذي يشدّد على تفاؤل المجموعة بمواصلة تحقيق إنجازات تشغيلية خلال الفتره المقبلة.



وأضاف العيسى بأن المفاوضات لإعادة هيكلة الإلتزامات المالية لاتزال مستمرة مع البنوك لاستكمال الخطة الموضوعة لإعادة جدولة التزاماتها لتتلاءم مع قدرة الشركة على خدمة الدين وتحقيق وضع مالي مستدام يلائم وضع الشركة ويتماشا مع الأداء التشغيلي لها.



أداء تشغيلي قوي



واصلت أسيكو المجموعة خلال الربع الأول تنفيذ أعمال التوريد والتركيب والإنشاء لعدة مشاريع تنموية وضخمة دخلت حيز التنفيذ والتي كانت المجموعة قد فازت بعقودها في نهاية عام 2023 وبداية العام الحالي في كل من الكويت والسعودية وقطر.



وعلى الرغم من الانخفاض المتواضع في الإيرادات التشغيلية لقطاع الصناعة والمقاولات، فإن النمو الملحوظ للمجموعة في الأرباح التشغيلية يشير إلى التنفيذ الناجح لخطة إعادة الهيكلة الاستراتيجية وسياسات إدارة التكاليف المنضبطة. ويسهم النمو المستمر للقطاع العقاري في الأداء الإيجابي العام للمجموعة.



الصناعة والمقاولات



شهد قطاع الصناعية والمقاولات للمجموعة الإيرادات التشغيلية انخفاضاً نسبياً بنسبة 6%، لتصل إلى 17.7 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بمبلغ 18.9 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي. كما شهدت ارتفعاً في إجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 39% ليصل إلى 3.2 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بمبلغ 2.3 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.



القطاع العقاري



حقق القطاع العقاري للمجموعة معدل نمو بنسبة 2.6 % وإجمالي أرباح بلغ 2.7 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بمبلغ 2.6 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.



ويعكس الانخفاض في الخسائر الجهود المستثمرة لتعزيز الاستقرار المالي لمجموعة أسيكو والتي تقدّم المنتجات والخدمات بأعلى معايير الجودة وطبقاً لمتطلبات الأسواق المحلية والخليجية وتلبية احتياجات المشاريع وفق المعايير المعمول بها، وتستحوذ اليوم على حصة سوقية قيادية في نشاطاتها الرئيسية في القطاعات الصناعية والإنشائية، وذلك من خلال مصانع الشركة وشركاتها التابعة في الكويت ودول مجلس التعاون.

