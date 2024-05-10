مال وأعمال

تستقبل غــرفـة تجـــارة وصنــاعــة الكويت وفداً اقتصادياً من جمهورية أوزبكستان برئاسة ناظمجان خالمورادوف – النائب الأول لوزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، وذلك خلال الفترة من 12 – 15 مايو 2024، حيث يضم الوفد 92 عضواً من مسؤولين حكوميين وأصحاب أعمال يمثلون قطاعات عدة منها:



المعدات والآلات الزراعية، الفواكه والخضروات الطازجة والمجففة، منتجات تغليف الأغذية، الحلويات والبسكويت، العسل الطبيعي، الغزل والنسيج والملابس، زيت بذرة القطن، الخدمات الطبية والمنتجات الصيدلانية، المواد العازلة، الأسفلت، الجرانيت، ألواح الكوارتز والبلاستيك المزخرفة، الخدمات الجيولوجية، إنتاج المكونات الكهربائية والإلكترونية، أكياس البولي بروبيلين، مواد حماية المركبات، الترفية والإنتاج الإعلامي، تصنيع مواد القياس والتحكم والإختبار والملاحة، المقسمات والمقرنات الضوئية، أجهزة المودم، الأنابيب النحاسية لأنظمة التبريد، الأثاث والأدوات المنزلية، العطور، ألعاب الأطفال، البنوك، شركات السياحة، الموارد البشرية، العقارات، مقاولات البتروكيماويات.



ودعت الغرفة الأعضاء لحضور مؤتمر ومعرض الفرص الاستثمارية والتجارية والسياحية في أوزبكستان، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 13 و14 مايو 2024، من الساعة 10:00 صباحاً – 10:00 مساءً في فندق سيمفوني ستايل الكويت.

