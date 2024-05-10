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أعلنت كل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت، والسعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة عن تعزيز اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلين لتشمل زيادة في نقاط السفر، حيث تمكن الاتفاقية استخدام رمز الخطوط الجوية الكويتية لرحلات السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى وجهتي واشنطن ولوس أنجلوس، وذلك اعتباراً من يونيو 2024.



هذا وستسهم الاتفاقية الجديدة بالارتقاء في الشراكة الثنائية بين الناقلين الوطنيين إلى آفاق جديدة، مع توفير فرص وخيارات أكبر للمسافرين بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ عبدالمحسن الفقعان: يسر الخطوط الجوية الكويتية توسيع آفاق التعاون عبر تعزيز اتفاقية الرمز المشترك مع السعودية كشريك استراتيجي لهذه الاتفاقية المهمة والتي ستدعم عمليات الخطوط الجوية الكويتية والسعودية بين البلدين الشقيقين لآفاق جديدة كما ستعزز العلاقات التجارية والسياحية بين الولايات المتحدة الأميركية الصديقة والكويت، وبين الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والولايات المتحدة الأميركية عبر الكويت - جدة / الرياض.



وأضاف الفقعان قائلاً: تتيح الاتفاقية المزيد من خيارات السفر والتسهيلات للركاب الكرام بالإضافة إلى النقل السلس لكل أنواع الرحلات وخدمة جميع الشرائح سواء من رحلات العمل أو السياحة كذلك سيتمكن الركاب ووكلاء السفر من حجز هذه الرحلات مباشرة من خلال مواقعنا الإلكترونية أو أنظمة الحجز الخاصة بوكلاء السفر كما اتفقت الشركتان أيضًا على استكشاف إمكانات إضافية للتعاون في المستقبل مع برنامج المسافر الدائم وتوسيع اتفاقيات الرمز المشترك.



ولفت الفقعان إلى أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تأتي استمراراً للخطط الموضوعة من الخطوط الجوية الكويتية في إطار خطتها الاستراتيجية للوصول إلى أفضل مستويات الخدمة المقدمة للعملاء، مشيراً إلى أن الطائر الأزرق يهدف إلى توفير أفضل خيارات في شبكته المتنوعة على مستوى العالم سواء عبر رحلات الشركة المباشرة أو من خلال شراكات جديدة مع شركات طيران مرموقة مثل السعودية لتتماشى مع خطط الشركة في ربط الكويت بجميع أنحاء العالم من خلال هذه الشراكات واللقاءات والتي تسهم بشكل كبير في الوصول إلى الأهداف المنشودة.



واختتم الفقعان تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستعزز من عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتنميتها فيما يعود بالفائدة على الجميع، متقدماً بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكلا الفريقين على جهودهم في إنجاح هذه الاتفاقية.



ومن جانبه، أكد أرفيد موهلين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في السعودية: إن اتفاقية الرمز المشترك هذه مع الخطوط الجوية الكويتية يعكس التزام السعودية بتوفير تجارب سفر سلسة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز علاقاتنا مع الخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى توطيد الروابط التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين



. إن التعاون بين بلدينا يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات التجارية والسياحية، ونحن نتطلع إلى تمديد تعاوننا واستكشاف فرص إضافية للارتقاء بتجارب السفر.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية الكويتية والسعودية وقعتا اتفاقية الرمز المشترك في مايو 2023 والتي تعزز الشراكة الثنائية والاستراتيجية لصالح عملاء كلتا الشركتين، حيث تمكنهما من وضع كل شركة رمز التسويق الخاص بالشركة الأخرى على رحلاتها المشغلة بين الكويت والمملكة العربية السعودية وما يتبعها من خدمات أخرى.

