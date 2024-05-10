مال وأعمال

في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه الخريجين من الشباب الكويتي الطموح، وسعياً لتأكيد دوره الاجتماعي كمؤسسة مصرفية تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للطلاب والطالبات الكويتيين الذين شارفوا على إنهاء دراستهم الجامعية، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض الفرص الوظيفية المقام في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

وتأتي مشاركة التجاري في هذا الحدث لتؤكد من جديد دعم البنك للشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع المصرفي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي ويثق بقدراتهم الكبيرة على الإبداع والنجاح إذا ما توفرت لهم سبل الدعم والرعاية.

وفي تعقيبه على هذه المشاركة، قال صادق العبدالله – مدير عام قطاع الموارد البشـرية في البنك: «نحرص في البنك التجاري على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجامعات في الكويت. ولهذا الغرض، يشارك البنك بصورة دائمة في مثل هذه المعارض والمنتديات الوظيفية التي تعد منصة للتواصل مع الشباب الكويتي الراغب في العمل بالقطاع المصرفي لتعريفهم بطبيعة العمل في البنك التجاري الكويتي».

وتابع مبيناً أن البنك يولي أهمية مطلقة للشباب عن طريق تسخير جهوده وتكليف فريق الموارد البشرية بالتواجد في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات، ومنها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وعقد مقابلات مباشرة مع الشباب الخريجين لغرض التعيين المباشر في الوظائف المتاحة لدى البنك، منوهاً بأن جهود التجاري لا تقف فقط على التعيين، بل يقوم البنك بتوفير التدريب اللازم وتحديد المسارات الوظيفية للخريجين الكويتيين حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.

هذا، وقد قام العديد من الطلاب والطالبات بزيارة جناح التجاري الكائن في الحرم الجامعي للتعرف على فرص ومزايا العمل التي يوفرها البنك لهم، حيث قام فريق الموارد البشرية بالرد على جميع استفسارات الطلاب والطالبات وعقد المقابلات المباشرة تمهيداً لتوظيفهم بالبنك التجاري.

