مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن فتح باب التسجيل لبرنامج «أسباير الوطني» للتدريب الصيفي للعام 2024، والمخصص لطلاب وطالبات المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً والملتحقين بالمدارس، والمقرر أن يبدأ في 30 يونيو المقبل.

وينقسم البرنامج إلى 4 دورات تدريبية، مدة كل واحدة منها أسبوعان، وتشمل حلقات تدريب وورش عمل بالتعاون مع شركة Creative Confidence، حيث تبدأ الدورة الأولى في 30 يونيو إلى 11 يوليو 2024 وتتناول موضوعات حول النزاهة في العمل، أما الدورة الثانية فتبدأ من 14 إلى 25 يوليو 2024،

وتشمل جولات الوطني في إدارات البنك المختلفة، وتبدأ الدورة الثالثة في 28 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطس 2024، وتركز على الجرائم الإلكترونية وحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، وتعريف الطلبة بالجرائم الإلكترونية وكيفية تجنب الاحتيال المالي، بينما الدورة الأخيرة تبدأ من تاريخ 11 إلى 22 أغسطس 2024، وتتناول البرنامج الختامي بالتدريب والتطوير والاستدامة، وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج، كما يتخلل هذه الدورات جولات للمشاركين لإتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: «يهدف برنامج أسباير الوطني إلى المساهمة في تشجيع الطلبة خلال فترة إجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما أنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه الدائم على دعم الشباب في مسيرتهم وتأهليهم للقيام بدور فاعل في المستقبل».

وأضاف الباقر: «في ضوء النجاح الباهر الذي حققه البرنامج على مدى السنوات الماضية، يسعى الوطني باستمرار إلى تطوير محتواه بهدف تطوير الجوانب الشخصية والمهارات الفردية للطلبة المتدربين، مثل التدريب على مهارة التقديم أمام الجمهور، وابتكار حلول لمواجهة المشكلات».

