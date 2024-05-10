مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي فوز عبدالفتاح عبدالمحسن العلي بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، الذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين 6 مايو 2024.

وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.

وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرص أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20,000 دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100,000 دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10,000 دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5,000 دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.

