مال وأعمال

عرضت «هواوي» سلسلة من المنتجات الجديدة المثيرة في حدث إطلاق المنتجات المبتكر الذي أُقيم في السابع من مايو. أُقيم الحدث في فندق أتلانتس ذا رويال في دبي، وقد حضر الحدث مئات الصحافيين وشخصيات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة ومسؤولون عاليو المستوى من مختلف أنحاء العالم.



يُعدّ حدث إطلاق المنتجات هذا مهماً بشدّة للعلامة التجارية، حيث إنه أول حدث دولي لـ«هواوي» بهذا الحجم في السنوات الأخيرة، مما يتضمن إطلاقات متزامنة لعدة منتجات أجهزة مبتكرة عبر الأسواق. كما قامت الشركة بالكشف أيضًا عن تطبيق ذاتي التطوير تحت اسم GoPaint.

آخر إضافة لساعات هواوي الذكية، ساعة HUAWEI WATCH FIT 3، هي ساعة قابلة للارتداء أنيقة وعصرية تتميز بجسم رقيق للغاية، وتصميم مربع حديث، وشاشة واسعة بقياس 1.82 بوصة.جهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد هو عبارة عن محطة عمل خفيفة الوزن، حيث يبلغ وزنه فقط 980 جرامًا ويتميز بأداء رائد في فئته، مما يمثل تقدمًا في تصميم وأداء الحاسوب المحمول خفيف الوزن بشدة.

وجهاز HUAWEI MateBook 14 هو جهاز حاسوب شخصي ذكي من الجيل القادم يتميز بشاشة OLED العالية الجودة بدقة 2.8K، وجسم خفيف الوزن ورقيق، وتصميم عصري ويأتي بلون أخضر جديد ومميز. توفر هذه الشاشة المذهلة دقة عالية ونطاق ألوان واسعاً وسطوعاً عالياً وحماية العين القوية.

ويعيد جهاز HUAWEI MatePad 11.5»S تعريف شاشات الأجهزة اللوحية مع شاشته المبتكرة من الجيل الجديد PaperMatte Display. تتميز هذه الشاشة الرائعة بدقة عرض FullView HD بقياس 11.5 بوصة ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 87%، ودقة تبلغ 2800 × 1840 بكسل، ونطاق ألوان P3 الواسع لجودة بصرية استثنائية.

وتتميز HUAWEI FreeBuds 6i بمؤشر ANC 3.0 ديناميكي ذكي متقدم لإلغاء الضوضاء بسلاسة. يقوم بناء النموذج في الوقت الفعلي وخوارزمية متقدمة بتحسين ANC بسلاسة لـ 34 سيناريو مختلفًا. تتميز سماعات الأذن بمحفّز مغناطيسي فائق 11 ملم، مصمم لتقديم صوت جهير مبهج ومثقل مع مستويات منخفضة مدوية تصل إلى 14Hz. وهي تدعم الترميز الصوتي LDAC HD وقد حصلت على شهادة Hi-Res Audio Wireless

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وتم استلهام تصميم ساعة HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition من فوهات دي لافال لمحركات الصواريخ، التي تساعد على تسريع الصواريخ إلى سرعات فائقة صوتية، مما يدفعها إلى الفضاء. دمجت هواوي التيتانيوم ذا اللمعان الناصع من الدرجة الفضائية وحلقة سيراميكية باللونين الأحمر والأسود في تصميم الساعة الجديد. الحلقة ذات الفكرة المميزة والوجه الحصري للساعة LAVAL يكملان مظهر ساعة HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition.

وتقدم هواوي لون أخضر جديد لساعة HUAWEI WATCH GT 4. تتميز هذه النسخة بسوار مبهج مستوحى من فصل الربيع مع لون أخضر جديد ونقوش أوراق ناعمة. اللون الأخضر البسيط واللمسات الطبيعية، يخلق مظهرًا نقيًا ومفعمًا بالحيوية وأنيقًا بشكل فريد.

وسماعات HUAWEI FreeClip، التي تم إطلاقها في الأصل بألوان الأرجواني والأسود، متوفرة الآن أيضًا بلون جديد كليًا وهو البيج. تقدم هذه النسخة البيجية مظهرًا محايدًا مستوحى من لون الرمال لخط FreeClip. صُممت بمواد حريرية تنساب بسهولة عبر بشرتك، النسخة ذات اللون البيج لطيفة على العينين وناعمة الملمس.

وأطلقت «هواوي» أيضًا تطبيق GoPaint المطور ذاتيًا في هذا الحدث. يتميز بأكثر من 100 فرشاة افتراضية مختلفة ولمسات واقعية، مما يمنح المستخدمين لوحات قماشية واقعية وطبيعية للرسم عليها. يدعم GoPaint عددًا كبيرًا من الطبقات، ووقت انتقال منخفض، ومعدل إطار مرتفع للاستجابة الفورية لضربات الفرشاة التي توفر تجربة إبداعية أصيلة.

